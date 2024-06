Il paese celebra la Festa della Musica: un weekend ricco di iniziative

Castel del Piano (Grosseto). A Castel del Piano si scende in piazza per tre giorni per festeggiare la musica, con iniziative ed eventi.

Si inizia con un primo appuntamento, oggi, venerdì 21 giugno, tra le 18 e le 20: esibizioni libere con aperitivo al tramonto tra piazza Madonna e piazza Garibaldi. La Nuova Pro Loco Castel del Piano, che ha coordinato l’organizzazione dell’iniziativa insieme alla scuola di musica e all’amministrazione comunale, invita a partecipare.

Lucio Ginanneschi, consigliere della Pro Loco e organizzatore dell’evento, dichiara: “Venerdì 21 giugno vi aspettiamo per un suggestivo aperitivo in musica in piazza Garibaldi e piazza Madonna, dove si esibiranno i musicisti che hanno aderito alla Festa della Musica 2024. Saranno presenti la scuola di musica ‘Italo Fazzi’, con il maestro Massimiliano Santella, con esibizioni itineranti, i giovani Alice Magnani e Vincenzo Sculli, con postazioni fisse in piazza Madonna e via Marconi. Ci fa molto piacere avere i ragazzi delle scuole superiori, li incoraggiamo a partecipare numerosi. A parte chi ha aderito, si può ancora aggiungersi, venire in piazza e suonare insieme, questo è lo spirito giusto”.

Il programma

Si prosegue sabato 22 giugno con tre appuntamenti: il saggio della scuola di musica “Italo Fazzi” in piazza Madonna, dalle 16.30 alle 19.30, mentre in piazza Garibaldi ancora esibizioni libere in piazza Garibaldi tra le 18 e le 20, con aperitivo al tramonto, questa volta in compagnia di Perla & Kevin, Jhonni Carrucoli e Seggiano Folk, che la Pro Loco ringrazia per essere tornati di nuovo in piazza.

Si continua la serata nella Contrada del Borgo, dalle 19, con la Festa d’Estate che ospita DJ Brando.

Chiusura della tre giorni domenica 23 giugno, con un concerto serale alle 21, con I Cardellini del Fontanino, al teatro comunale di Castel del Piano, con un omaggio in ricordo della grande studiosa di musica popolare Giovanna Marini. Ospite attesa Susanna Cerboni, collaboratrice storica della grande artista e originaria di Castel del Piano. Giovanna Marini aveva fatto tappa a Castel del Piano ospitata dalla Nuova Pro Loco Castel del Piano e da I Cardellini nel settembre 2020, in occasione del suo documentario “A sud della music”a, accompagnato per l’occasione da un incontro storico con I Cardellini, di cui Giovanna Marini aveva spiegato il valore tecnico e immateriale del loro canto.

La Festa della Musica è anche tutela dell’ambiente: per tre giorni sarà possibile depositare nella pro loco, con la collaborazione di Sei Toscana, i propri dispositivi elettrici ed elettronici non più funzionanti, che saranno smaltiti gratuitamente. I volontari della Nuova Pro Loco Castel del Piano ritireranno i dispositivi e daranno informazioni.

La Festa della Musica 2024 sostiene l’impegno di Erion Weee nel sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’economia circolare e del corretto conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). Un’occasione per attuare comportamenti virtuosi e fare del bene all’ambiente.

Informazioni e adesioni

Nuova Pro Loco Castel del Piano Aps, via Marconi 9 a Castel del Piano.

E-mail nuovaproloco.casteldelpiano@gmail.com, cellulare 320.7531404, pagina Facebook Nuova Pro Loco Castel del Piano,

pagina Instagram prolococdp