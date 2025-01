Da la Verna a Grosseto: per il Giubileo in cattedrale il portale scolpito da Hildegard Hendrichs

Grosseto. C’è una porta, nel santuario francescano de la Verna, in Casentino, scolpita da una donna. Si chiamava Hildegard Hendrichs, era originaria della Germania dell’est e, per lasciare le sue opere come segno di fede in quel santuario che era parte della sua vita, più volte ha rischiato anche la galera. La Ddr, infatti, concedeva ai propri cittadini di lasciare il Paese solo per tempi molto limitati, scaduti i quali si doveva rientrare. Se non si rispettavano i tempi c’era la galera. Ma a quella piccola grande donna non interessava. A lei interessava di più esprimere, con la sua arte scultorea, la fede cristiana e la personale vocazione francescana: era, infatti, terziaria.

A la Verna la Hendrichs ha lasciato tre opere, due delle quali non ottennero però, all’epoca, le autorizzazioni degli organi preposti per essere collocate là dove erano state pensate e commissionate dagli stessi frati. Una di queste è, appunto, un grande portale che avrebbe dovuto essere collocato come porta di accesso alla basilica. Hildegard la scolpì negli anni ’50. Sembra quasi impossibile: una donna dall’aspetto minuto e dimesso è riuscita a scolpire i due battenti alti quattro metri e larghi quasi due e mezzo. In ogni battente cinque riquadri, in quello di sinistra l’artista scolpì quattro scene di vita di Gesù e una quinta non narrata nei Vangeli, ma negli scritti francescani: raffigura Cristo che si compiace dei “nuovi poveri”, ovvero Francesco e Chiara d’Assisi, Ludovico re e Elisabetta d’Ungheria, da cui sono sorti i rami della famiglia francescana.

Nel battente di destra altri cinque riquadri con episodi della vita del santo patrono d’Italia, che sono speculari agli episodi evangelici. Come a rafforzare l’immagine, che ha attraversato i secoli, di Francesco come alter Christus.

Da alcuni giorni quel portale, che i frati de la Verna hanno collocato in uno dei chiostri, su una parte in pietra, perchè possa comunque essere ammirato dai tanti pellegrini che ogni anno salgono sul santo monte dove Francesco ricevette le stimmate, si trova in cattedrale, a Grosseto. L’iniziativa è stata presa dall’ufficio diocesano di pastorale culturale pensando proprio al Giubileo appena iniziato, nel quale la porta – lo ha ricordato bene l’amministratore apostolico Giovanni nell’omelia del 29 dicembre – ha un altissimo valore simbolico nell’Anno santo.

Richiama Cristo stesso, che di sé ha detto “Io sono la porta” e chiede anche a noi di essere una porta spalancata per accogliere Colui che è, che era e che viene.

“Non è stato semplice trasportare questa grande opera d’arte da la Verna a Grosseto – racconta don Pier Mosetti, che ha curato l’operazione –. Dobbiamo dire un grande grazie alla comunità francescana del santuario, che con gioia ha accettato la nostra richiesta, e dobbiamo ringraziare di cuore la ditta Bronzi Nuova edilizia, che ha messo a disposizione mezzi e operai sia per il trasporto, che per l’allestimento della stessa porta in cattedrale”.

I due battenti, infatti, sono stati collocati tra le prime due colonne della navata di destra, specularmente al fonte battesimale. “Il senso che vogliamo dare a questo segno – spiega ancora don Mosetti – è proprio quello che abbiamo vissuto anche il 29 dicembre aprendo il Giubileo in Diocesi: Cristo è la porta di salvezza e la attraversiamo immergendoci nel battesimo. Lo abbiamo ricordato proprio nella domenica del battesimo di Gesù, chiudendo il tempo liturgico del Natale; ci rifletteremo ancora durante questo Anno santo, che è invito a rivestirci di Cristo. Francesco d’Assisi può aiutarci proprio a fare questo: lui ha scelto il Vangelo per farne l’unica norma della sua vita e ci dimostra che vivere di Cristo è possibile e ci rende pienamente felici”.

Accanto alla porta, retta da grandi tiranti che la sorreggono, è stato posto un roll up nel quale, in dettaglio, sono riportate i singoli quadri scolpiti nei battenti, perchè, ammirandoli e recependone il significato, ciascuno possa essere aiutato a meditare sulla propria vita e a specchiarsi in quella di Cristo per fare quel salto di qualità che il Giubileo ci esorta a compiere.

Inoltre, per consentire ai fedeli, che in questi mesi varcheranno la cattedrale come luogo giubilare, compiere un itinerario spirituale attorno alla porta de la Verna, è stato realizzato un piccolo libretto per accompagnare la riflessione. È un itinerario che mette in relazione la porta, il fonte battesimale, il Crocifisso del Vecchietta, il confessionale come richiamo al sacramento del perdono e il tabernacolo, custodia dell’Eucaristia, unico cibo che può rinvigorire il cammino di fede di ogni battezzato. Il sussidio offre solo degli spunti per meditare dinanzi a ognuno dei luoghi sopra indicati, affinché l’itinerario diventi una sorta di piccolo pellegrinaggio all’interno della cattedrale.

Per coloro che, poi, volessero approfondire la storia della porta e la figura di Hildegard Hendrichs, nella sacrestia della cattedrale è disponibile la pubblicazione, curata da padre Rodolfo Cetoloni, vescovo emerito di Grosseto e francescano, intitolata: “Hildegard. Tre porte e un retablo alla Verna” (Effigi edizioni)