La Pro Loco Lagunare conclude il mandato: il bilancio dell’associazione

Orbetello (Grosseto). Nei prossimi giorni si conclude il mandato triennale dell’attuale esecutivo della Pro Loco Lagunare di Orbetello e l’assessore del Comune di Orbetello a turismo, commercio e cultura, Maddalena Ottali, insieme al presidente Lorenzo Scateni, tracciano un bilancio delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

«Dobbiamo fare i complimenti a questo gruppo – esordisce Ottali – il cui lavoro è iniziato con il passaggio del “testimone” da Federico Santi a Lorenzo Scateni. Un percorso che ha dato seguito al lavoro iniziato dieci anni fa, a cui questo straordinario gruppo di volontari ha saputo dare continuità e non solo, è stato capace di ampliarlo e valorizzarlo. Sono state sistematizzate molte manifestazioni e gli eventi sono diventati appuntamenti stabili e molto attesi. A questo esecutivo dobbiamo fare i complimenti perché ricordiamoci che hanno gestito la difficile ripartenza degli eventi post pandemia, quando ancora le regole erano stringenti e il rischio di contagio un pericolo reale».

«Non solo – aggiunge l’assessore –, a questo esecutivo dobbiamo riconoscere una peculiarità che rappresenta indubbiamente un valore aggiunto dell’associaciazionismo: la capacità di fare rete con le altre associazioni. Un elemento, questo, che ha arricchito ogni appuntamento e ricreato un embrione di comunità della festa, alla quale si può fare riferimento per lo sviluppo di tante manifestazioni, non solo culturali e dedicate ai cittadini, che hanno riscoperto insieme alla Pro Loco tanti aspetti della tradizione, ma anche dal punto di vista turistico e di valorizzazione del territorio».

«Tre anni sono un periodo abbastanza lungo per poter analizzare quanto fatto e quanto può essere fatto ancora – dichiara il presidente della Pro Loco lagunare – e soprattutto tre anni possono essere un passaggio per rilanciare l’attività dell’associazione e, perché no, entrarne a far parte andando a sostituire chi, fisiologicamente o per altre vicissitudini, dovrà salutare il gruppo. Tante sono le attività svolte e le persone avvicinate al mondo del volontariato, non si possono elencare tutte, ma ci sono alcune che vanno menzionate a cui tengo particolarmente»

«La continuazione e lo sviluppo di eventi già in calendario – sottolinea Scateni -, come il Carnival Fiction, Danceteria, la Notte delle stelle. Le “Feste di Maggio”, con un occhio alle vecchie tradizioni del luogo, mi viene in mente il ritorno del “Panino con l’anguilla sfumata” in concomitanza con la Corsa dei Barchini, ma anche la nascita di nuovi eventi da proporre “una tantum” o inseriti nel calendario perché hanno riscosso un grande successo come il Jurassic Lagoon e Riciclando. Le attività proposte in sostegno ed arricchimento alla manifestazione Gustatus e durante le festività natalizie. Dobbiamo necessariamente ringraziare tutte le associazioni, e sono tante, che si sono prestate all’organizzazione degli eventi».

«Abbiamo inoltre avviato la promozione del territorio – prosegue il presidente – attraverso vari canali di comunicazione. Lo sviluppo fondamentale, dato il contesto storico in cui viviamo, di un sano e corretto utilizzo delle pagine social Pro Loco sempre in crescita continua, che durante questi anni hanno raddoppiato il numero degli utenti che ci seguono, insieme al numero dei tesserati che è quasi triplicato. Tutti questi risultati sono stati resi possibile grazie al supporto e alla fiducia dall’amministrazione comunale e in particolar modo dell’assessore alla cultura, commercio e turismo Maddalena Ottali, che non si è mai tirata indietro nel promuovere le nostre idee. Ringraziamo sinceramente l’assessore Ottali per la fattiva collaborazione che non è mai venuta meno».

«L’associazionismo – conclude Scateni –, come diceva un nostro carissimo amico, è un “motore potente e prezioso per una comunità”. Dopo tre anni, penso di poter dire che tutte le associazioni di volontariato vanno sostenute a prescindere dal loro operato. Siamo a disposizione del nostro paese, così, solo per la voglia di fare e di dare qualcosa di bello di utile e di piacevole. Detto ciò, l’esecutivo, che subirà delle perdite e vedrà l’ingresso di nuove persone prima della primavera, è già a lavoro per l’organizzazione delle “Feste di Maggio” e degli eventi estivi. Quindi, colgo l’occasione per rinnovare quanto detto negli ultimi tempi: stiamo cercando nuove persone, nuove idee, più mani per dare un seguito e un futuro alle attività della Pro Loco. È vero: niente è per sempre, però facciamolo durare più a lungo possibile».