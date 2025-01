Agricoltura, il sindaco sostiene la manifestazione: “Settore in sofferenza, servono interventi”

Sorano (Grosseto). Il sindaco di Sorano, Ugo Lotti, interviene in merito alla manifestazione indetta dal Coordinamento agricoltori e pescatori italiani per martedì 28 gennaio, ribadendo che la priorità è il sostegno alla causa dell’agricoltura.

«Negli ultimi giorni – dichiara il sindaco Lotti – si è parlato molto della mobilitazione prevista per il 28 gennaio. Voglio chiarire che il mio appoggio va alle legittime problematiche che affliggono il settore agricolo. L’agricoltura è un pilastro strategico per il territorio di Sorano e per l’intera Maremma, ma è ormai evidente come questo comparto sia in sofferenza da anni a causa di molteplici criticità: dai costi insostenibili agli attacchi predatori alle greggi, fino all’abbandono dei terreni e alla chiusura di numerose attività. La crisi è sotto gli occhi di tutti, ignorarla significa condannare il nostro territorio a perdere una delle sue risorse più preziose».

Lotti sottolinea l’importanza di riportare l’attenzione su queste difficoltà, coinvolgendo le istituzioni regionali e nazionali: «Sono vicino alla categoria agricola e sostengo ogni iniziativa lecita e rispettosa delle regole che miri a sollecitare interventi concreti da parte della Regione e del Governo. Ogni azione che possa contribuire a far emergere le gravi problematiche del settore è fondamentale. Tuttavia, voglio essere chiaro: il mio appoggio è alla causa».

Il primo cittadino di Sorano conclude con un appello alla responsabilità: «Chiedo ai manifestanti di rispettare le normative vigenti e di esprimere le proprie rivendicazioni in modo civile e consono. È solo attraverso il dialogo costruttivo e il rispetto delle regole che possiamo ottenere l’attenzione e le soluzioni necessarie per far ripartire l’agricoltura e tutelare il nostro territorio».