“Students as Planetary Defenders”: l’osservatorio astronomico protagonista di un progetto internazionale

Grosseto. Le immagini del sensore di ultima generazione “Prisma”, primo nel suo genere, progettato dall’Istituto nazionale di astrofisica ” Inaf – Osservatorio astrofisico di Torino” ed installato presso “Amsa – Osservatorio astronomico comunale di Roselle”, sono state pubblicate e rese disponibili per un importante progetto europeo ed internazionale dedicato alle scuole ed alla difesa planetaria.

Si chiama “Students as Planetary Defenders (StAnD)”: il progetto mira a coinvolgere gli studenti delle scuole primarie e secondarie sul tema degli asteroidi, delle meteore e della difesa planetaria.

Le nazioni attualmente coinvolte sono Italia, Germania, Portogallo, Grecia ed altre a livello globale.

“Ci auguriamo che le scuole di Grosseto e provincia colgano l’occasione per partecipare alle iniziative scientifiche, divulgative, didattiche e di citizen science promosse dall’osservatorio astronomico di Roselle e dall’Istituto nazionale di astrofisica – si legge in una nota di Amsa -. Questo è uno dei tanti punti messi a segno da Amsa per far crescere la città di Grosseto”.

Gli articoli sono pubblicati al seguente link: https://projectstand.eu/meteor-camera-calibration-underway/