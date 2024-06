Musica, arte, spettacoli e sport: un’estate ricca di eventi in paese e nelle frazioni

Magliano in Toscana (Grosseto). Sarà un’estate ricca di eventi, quella che andrà ad animare il territorio di Magliano in Toscana. Anche quest’anno, infatti, l’amministrazione comunale ha deciso di riunire, in un unico cartellone, una serie di iniziative che andranno ad interessare i borghi di Magliano, Montiano e Pereta.

“Il nostro è un territorio ricco di eventi e di energie che abbiamo deciso di sostenere e canalizzare in un unico calendario – spiega Alessia Rossi, consigliera con delega alle manifestazioni culturali del Comune di Magliano in Toscana – in modo da presentare un’offerta più ampia possibile sia ai cittadini che ai turisti e ai visitatori che scelgono i nostri meravigliosi luoghi. Accanto, quindi, a manifestazioni già consolidate che stanno crescendo e assumendo sempre più importanza, come ‘Vinellando’, ci sono tante altre attività che spaziano dalla musica all’intrattenimento, passando per il cinema e altre forme d’arte e che, distribuendosi sui tre mesi estivi, potranno attirare e divertire un pubblico ampio”.

Il programma

Dopo il concerto dei Dirotta su Cupi che ha aperto la stagione, il raduno bandistico “Bande al Torrione” e la serata musicale a Montiano, con il gruppo Alta Quota, mercoledì 19 giugno, allo Chalet di piazza Marconi a Magliano, è in programma l’esibizione della scuola di danza Odissea 2001.

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno, Festa del solstizio d’estate a cura della Pro loco di Magliano, mentre sempre il 21 giugno, alle 21, in occasione della festa nazionale della musica, appuntamento al Torrione di Magliano con il corpo bandistico “Giuseppe Verdi”, i Madrigalisti e il Coro delle donne di Magliano.

Sabato 22 giugno, alle 19, sarà inaugurata la mostra d’arte “Manlio Amodeo e Savina Tavano”, in corso Garibaldi a Magliano, a cura dell’associazione Dialogues.

Domenica 23 giugno appuntamento con lo sport: alle 9, infatti, avrà il via la gara podistica “Stramagliano urban trail”, a cura dell’associazione Team Marathon Bike Grosseto.

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno, alle 21, Montiano si anima con l’evento “C’era una volta il Charly”, organizzato dalla pro loco di Montiano.

A Pereta, sempre venerdì 28 giugno, la pro loco promuove alle 19 l’Aperi jazz con Midian Jazz Trio e alle 21.30 il concerto di Mauro Grossi, Ares Tavolazzi e Andrea Roventini.

Venerdì 28 giugno, serata musica al bar Kaleidos di Magliano, mentre sabato 29 giugno cinema sotto le stelle al Torrione: sarà proiettato “Luca”, film di animazione Disney, per la serata a cura del Comitato genitori di Magliano.

Il jazz sarà protagonista a Pereta anche sabato 29 giugno: alle 19 Aperi Jazz con Midian Jazz Trio e alle 21.30 Lino Patruno Jazz Show, un appuntamento organizzato dalla Pro loco cittadina. Gli eventi proseguono nei mesi di luglio e agosto.

Per informazioni sul programma completo, orari e spettacoli è possibile visitare il sito www.comune.maglianointoscana.gr.it o contattare l’ufficio Iat (tel 0564.592102 – e-mail info@vivimaglianointoscana.it).