Alessandra Biondi presenta la sua squadra: tutte le deleghe

Civitella Marittima (Grosseto). A poco più di una settimana dall’esito del voto, che l’ha vista riconfermarsi in maniera forte alla guida del Comune di Civitella Paganico, Alessandra Biondi presenta la sua squadra di governo:

Marco Bertaccini – Vicesindaco ed assessore con delega nelle materie relative a manutenzioni, sicurezza, consorzio strade e partecipate;

Franco Angiolini – Assessore esterno con deleghe nelle materie relative a sviluppo economico e attività produttive;

Alberto Savoi – Consigliere comunale con deleghe nelle materie relative a transizione ecologica e decoro urbano;

Lorenzo Rossi – Consigliere comunale con deleghe nelle materie relative a cultura, programmazione eventi, bandi;

Andrea Raffaelli – Consigliere comunale con deleghe nelle materie relative a associazionismo e volontariato, facilitazione alla vita nei borghi;

Fabio Monaci – Consigliere comunale con deleghe nelle materie relative ad affari animali e sport;

Benedetta Zuffi – Consigliere comunale con deleghe nelle materie relative a servizi educativi, politiche sociali, politiche giovanili, pari opportunità;

Chiara Martini – Consigliere comunale con deleghe nelle materie relative a turismo, transizione digitale, comunicazione, biblioteca.

Al sindaco Alessandra Biondi rimangono al momento le deleghe su bilancio, lavori pubblici, urbanistica, ambiente e Protezione Civile.

“Dopo una campagna elettorale intensa e sfidante – afferma Biondi -, ho voluto valorizzare tutta la squadra che ha dimostrato di avere competenza e tanto amore per il nostro territorio. La nostra volontà è decisamente quella di continuare nella costruzione di un disegno che coinvolga tutto il comune, che sia condiviso tra la gente e che sia in grado di guardare avanti per cogliere opportunità e nuove sfide costruendo nuove economie e sviluppo. ‘Progetto Comune 3.0’ si dimostra una squadra coesa che saprà far tesoro dell’esperienza di chi è rimasto fuori dal Consiglio comunale, come Marco Lorenzoni, le cui competenze saranno valorizzate con progetti specifici. Adesso per tutti noi di ‘Progetto Comune 3.0’ è venuto il momento di mettersi a lavoro per il futuro del nostro territorio”.