Il Ministro Lollobrigida in visita al Distretto biologico: stanziati fondi per il progetto “Valori bio”

Grosseto. Si è svolta oggi, alla Camera di Commercio di Grosseto, la visita del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, al Distretto biologico della Maremma toscana. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle potenzialità e i progetti in corso, con la partecipazione di istituzioni locali, associazioni di categoria e rappresentanti del settore agricolo.

Grazie al sostegno del Ministero, il Distretto ha ottenuto un finanziamento di 322mila euro nell’ambito del bando da 10 milioni di euro destinato ai biodistretti. I fondi verranno impiegati per il progetto “Valori bio”, finalizzato a fornire formazione, consulenza e attività di divulgazione per le aziende agricole del territorio. In particolare, fino al 13 marzo 2025, le aziende interessate possono aderire al progetto con la possibilità di partecipare gratuitamente a seminari, conferenze e iniziative per promuovere la produzione biologica e l’innovazione nel settore.

Durante il suo intervento, il Ministro Lollobrigida ha ribadito l’impegno del Masaf nel sostenere il settore biologico italiano, ricordando le importanti misure adottate, tra cui il Piano strategico Pac 2023-2027, che destina 2,2 miliardi di euro ai produttori biologici, il finanziamento di 12 milioni di euro per le filiere biologiche e di 5 milioni di euro per incentivare le mense scolastiche biologiche.

Ad accogliere il Ministro, il sindaco di Grosseto e presidente del Distretto biologico, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, insieme ai rappresentanti delle principali associazioni di categoria, tra cui Cia, Coldiretti e Confagricoltura. Gli interventi hanno sottolineato il ruolo centrale del Distretto, uno dei più grandi d’Europa, che copre 96mila ettari, di cui il 41% coltivati con metodo biologico, grazie al lavoro di circa 300 aziende agricole.

“Il Distretto biologico Maremma toscana e il nostro territorio – sottolinea Vivarelli Colonna – hanno delle potenzialità enormi. Con il sostegno del Ministero e con politiche mirate possiamo davvero fare sempre più della Maremma il fiore all’occhiello del nostro Paese. Ci sono numerose progettualità su cui stiamo lavorando e che potranno portare nel Grossetano fondi e strumenti adeguati”.