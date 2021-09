Verso le amministrative, Termine: “Bene sostegno di Articolo Uno a Chiavetta”

“Il progetto per Orbetello – Mario Chiavetta sindaco ha come caratteristica politica fondamentale quella di raccogliere le migliori energie ed espressioni politiche del territorio“.

A dichiararlo è Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito democratico.

“Le donne e gli uomini che fanno riferimento ad Articolo Uno sono certamente una parte importante di uno schieramento che abbia come obiettivo la ripartenza, il progresso e la valorizzazione delle risorse di Orbetello e delle sue frazioni – spiega Termine -. Aver trattato superficialmente il rapporto con loro durante la fase di costruzione della lista ha innescato incomprensioni e determinato un conflitto artificioso. È stato, da parte nostra, un errore perché non ci sono motivi di contrasto. I contenuti programmatici del progetto Orbetello riflettono anche le idee e le proposte di Articolo Uno“.

“Il nostro progetto è basato su valori, programmi, idee condivise ed è ancorato ai temi più cari come i diritti civili, il welfare, il sociale, la sanità, la difesa dell’ambiente, la cura del patrimonio pubblico, tra cui la riqualificazione dell’Idroscalo e il ripudio di ulteriore cementificazione del nostro territorio. La voce di Articolo Uno è, dunque, essenziale e, quindi, è necessario riconoscerne una visibilità e un ruolo all’interno della coalizione. Il lavoro di ricostruzione del tessuto sociale è appena cominciato, molto c’è da fare tutti insieme e il rinnovamento del metodo di governo ha bisogno dell’apporto che Articolo Uno può dare – conclude Termine -. Governeremo insieme in una sfida importante per il futuro delle nostre comunità, rispettando tutte le specificità e rendendo utili tutti i contributi e la ricchezza politica di cui sono portatori anche le persone che hanno come riferimento Articolo Uno“.