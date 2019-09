La dirigente scolastica del Polo Tecnologico Manetti Porciatti va in pensione

Dopo una lunga carriera come dirigente scolastico, Antonella Baffetti ha finalmente raggiunto l’obiettivo della pensione.

Un percorso lavorativo quello della preside del Polo Tecnologico “Manetti – Porciatti”, costellato di tante soddisfazioni e successi nei vari Istituti che ha diretto a partire dall’anno scolastico 2005/2006. A Grosseto è giunta solo quattro anni fa nel 2015/2016, dopo aver guidato nei precedenti tre anni l’Isis di Follonica. La tempra del dirigente è stata forgiata comunque grazie alle prime esperienze romane dell’IIS Diaz di Roma, del Lucio Lombardo Radice e nell’IIS “Nuovo Palestrina” di Palestrina, esperienze caratterizzate da collaborazioni decisamente significative, dal MIUR al Centro Sperimentale di cinematografia, alla RAI e RAI EDUCATIONAL, fino alle sperimentazioni didattiche sostenute da MIUR e Provincia di Roma. In Toscana è rientrata solo dieci anni fa, nel 2008/2009, quando ha iniziato l’esperienza lavorativa forse più stimolante per lei con l’IC “Camaiore 1” e la contemporanea reggenza del Professionale “Marconi” di Viareggio. Fautrice della necessità di ampliare l’offerta formativa del Polo Tecnologico “Manetti – Porciatti” con il Liceo delle Scienza Applicate, è stata anche l’ideatrice del percorso quadriennale del Cat, l’unico in Toscana.

Assieme alla dirigente hanno lasciato la loro attività lavorativa per raggiunti limiti di età , l collaboratore della dirigente per quanto riguarda il Cat, il professor Alfio Vanelli, i docenti Fedo Fanciulletti, Cecilia Minnucci, Girolamo Audino e gli assistenti amministrativi Claudio Signori e Gianni Maccarini. Ai neo pensionati gli auguri più sentiti della redazione.