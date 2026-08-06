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Grosseto amplia l’offerta formativa: attivato l’indirizzo coreutico alla scuola “Da Vinci”

L'introduzione dell'indirizzo rappresenta un importante investimento nel futuro delle giovani generazioni

di Redazione
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Grosseto. Si arricchisce l’offerta formativa della città con l’attivazione dell’indirizzo coreutico alla scuola “L. Da Vinci”, un nuovo percorso che consentirà agli studenti di coniugare la formazione scolastica con lo studio della danza, valorizzando talento, creatività ed espressione artistica.

L’introduzione dell’indirizzo rappresenta un importante investimento nel futuro delle giovani generazioni e rafforza il ruolo di Grosseto come città attenta alla crescita culturale ed educativa dei propri ragazzi.

«L’attivazione dell’indirizzo coreutico – hanno sottolineato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore all’Istruzione, Angela Amante – è una notizia che accogliamo con grande soddisfazione. Si tratta di un’opportunità importante per i nostri giovani e di un ulteriore tassello nel percorso di crescita dell’offerta formativa della città. Come amministrazione comunale crediamo fortemente nel valore della scuola e nella necessità di offrire ai ragazzi percorsi sempre più qualificati e in grado di valorizzarne i talenti e le aspirazioni. Siamo certi che questo nuovo indirizzo saprà diventare un punto di riferimento non solo per Grosseto, ma per l’intero territorio, contribuendo a rafforzare il legame tra scuola, cultura e comunità e offrendo alle nuove generazioni un’occasione concreta per coltivare il proprio talento e costruire il proprio futuro».

La danza, con il suo linguaggio universale, è un potente strumento educativo: insegna disciplina, sensibilità, creatività e consapevolezza del proprio corpo, contribuendo alla formazione di ragazze e ragazzi sotto il profilo artistico, umano e relazionale.

Con questa iniziativa, Grosseto compie un ulteriore passo verso una scuola sempre più inclusiva, capace di valorizzare le diverse attitudini degli studenti e di offrire percorsi formativi in grado di rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione.

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