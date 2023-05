Amministrative: Arturo Cerulli nuovo sindaco di Monte Argentario

Monte Argentario (Grosseto). Arturo Cerulli è il nuovo sindaco di Monte Argentario.

Cerulli, candidato per la lista civica “Civico 23”, ha ottenuto 2.476 voti (pari al 36,60% delle preferenze), ed ha sconfitto Roberto Cerulli, detto Zeppetto, candidato per la lista civica “Per l’Argentario”, che ha ottenuto 2.157 voti (pari al 31,88% delle preferenze), e Priscilla Schiano, candidata per la lista civica “Argentario nel cuore”, che ha ottenuto 2.132 voti (pari al 31,52% delle preferenze).

I votanti sono stati 6.913 (pari al 67,02% degli aventi diritto), su un totale di 10.315 elettori. Le schede nulle sono 117, le schede bianche sono 31, quelle contestate 0.

Per Cerulli si tratta del terzo mandato da sindaco del Comune di Monte Argentario.