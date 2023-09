“Nuvole”: lo spettacolo in scena all’Anfiteatro del Leccio

Capalbio (Grosseto). Dopo aver attraversato con grande successo alcune tra le più suggestive location della Maremma, “Nuvole” è pronto a concludere in bellezza il suo tour estivo all’Anfiteatro del Leccio di Capalbio.

Lo spettacolo – una delle ultime produzioni della giovane compagnia teatrale grossetana Confine Zero – andrà in scena domenica 10 settembre alle 18.00 all’interno della rassegna teatrale organizzata da Fondazione Capalbio con la direzione artistica di Sergio Pierattini.

Lo spettacolo

Ad essere raccontata è la storia eterna di un padre e un figlio che non si capiscono, di una famiglia oppressa dai debiti e di una risoluzione che ha dell’incredibile: rivolgersi direttamente al grande filosofo Socrate per imparare il discorso più ingiusto, quello cioè che permette farla franca in qualsiasi discussione.

Particolarità dell’adattamento di Confine Zero è la modalità interattiva: sarà il pubblico a decidere se aiutare il povero protagonista e fornirgli quegli strumenti atti a salvarlo dall’ira dei creditori. Un vero e proprio classico in modalità live, immortale, senza tempo, coinvolgente e divertente, dove – come nella migliore tradizione – poter contemplare le nostre miserie facendoci una bella risata.

Gli interpreti

“Nuvole” è tratto da Aristofane.

Gli interpreti sono Eleonora Guelfi, Giorgia Lunghi, Caterina Rossi, Guido Targetti e Francesco Tozzi.

Drammaturgia a cura di Francesco Tozzi, regia di Guido Targetti, costumi di Giulia Balbi, organizzazione a cura di Chiara Benicchi.

Ingresso libero.