Furgone esce di strada: ferito il conducente

Grosseto. Incidente in località Sant’Andrea.

Oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, per cause in corso di accertamento, un camioncino è uscito di strada. Sul posto, sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Magliano in Toscana e della Misericordia di Albinia, oltre ai vigili del fuoco, che hanno aiutato il conducente del mezzo ad uscire dall’abitacolo.

La persona ferita è un uomo di 56 anni, che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2. Sul posto anche le forze dell’ordine.