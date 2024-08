Operazione “Mare e laghi sicuri”: controlli a tappeto della Guardia Costiera in Maremma

Porto Santo Stefano (Grosseto). È stato un Ferragosto estremamente impegnativo, quello appena trascorso dagli uomini e dalle donne dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano che, nella settimana più “calda” dell’estate e che segna il culmine della stagione balneare, sono stati impegnati in un’intensa attività di soccorso e controllo, sia in mare, con tutte le dipendenti unità navali, che a terra, lungo il litorale, con le pattuglie automontate, per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e della balneazione, la tutela dell’ambiente marino.

La settimana appena trascorsa, infatti, ha rappresentato un momento cruciale per le coste maremmane, con migliaia di persone che hanno scelto il mare per trascorrere le giornate festive e, complice anche il cambio improvviso delle condizioni meteo marine, sono stati numerosi gli interventi della Guardia Costiera per permettere ai fruitori del mare e delle spiagge di trascorrere un periodo di assoluta tranquillità e serenità, nonostante l’affluenza e le condizioni climatiche.

Per questo, è stato messo in campo dall’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Livorno, il massimo livello di prontezza operativa con oltre 40 militari e 6 mezzi navali che hanno intensificato la presenza, sia a mare che a terra, nei circa 200 chilometri dell’area di giurisdizione, e che hanno costantemente vigilato sullo specchio acqueo di giurisdizione e la costa, mediante l’impiego delle motovedette dipendenti e delle pattuglie che, a terra, hanno effettuato numerosi controlli nelle strutture balneari e lungo le spiagge libere, sempre accanto ai bagnanti, con l’obiettivo primario di prevenire eventuali situazioni di pericolo.

Sono oltre 250 i controlli effettuati lungo tutta la costa di giurisdizione, comprese le isole di Giglio e Giannutri, di cui quasi 50 nella sola zona di mare antistante il comune di Castiglione della Pescaia, dove i militari dell’Ufficio locale marittimo hanno anche garantito, durante tutto il periodo di Ferragosto, la massima prontezza operativa sia a bordo dei mezzi navali, rispondendo in maniera rapida ed efficace alle chiamate di emergenza, sia sulle spiagge intervenendo rapidamente per verificare ogni segnalazione ricevuta.

I risultati della settimana appena trascorsa hanno quindi confermato l’efficienza dell’organizzazione messa in campo dall’inizio dell’operazione “Mare e laghi sicuri”. La presenza dei militari, nella veste di supervisori presenti ed attenti, insieme alla quotidiana opera di sensibilizzazione sul modo corretto per “vivere il mare”, ha permesso infatti ai fruitori del mare e delle spiagge di trascorrere le festività in piena sicurezza, nel rispetto delle regole e dell’ambiente.

“Nel ricordare che il personale della Guardia Costiera è sempre disponibile verso gli utenti – si legge in una nota dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano -, si raccomanda anche a tutti i cittadini di continuare a prestare la massima prudenza, in mare e sulle spiagge e si ricorda, sempre, che per ogni emergenza è possibile contattare la Guardia Costiera contattando il numero blu 1530 riservato esclusivamente al soccorso in mare o tramite il Numero unico di emergenza”