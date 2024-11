“Una donna per le donne”: torna il premio in ricordo di Anna Scotto

Monte Argentario (Grosseto). Sabato 30 novembre, alle 18, nella sala consiliare del Comune di Monte Argentario, in piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano, si svolgerà la II edizione del Premio Anna Scotto ‘Una donna per le donne’.

Il premio, organizzato dal Rotary Club Monte Argentario, è nato nel 2023 in memoria dell’avvocato Anna Scotto, che a soli 59 anni si è dovuta arrendere ad una terribile malattia. Molto conosciuta, ha sempre sostenuto i diritti delle donne sia nella professione che come componente della Commissione pari opportunità del Comune di Monte Argentario e come socia del Rotary Club Monte Argentario, dove ha ricoperto anche la carica di presidente.

‘Con questo premio – dichiara Marcello Mancini, presidente del Rotary Club Monte Argentario – vogliamo mantenere viva la memoria di Anna e ricordarla anche per l’impegno che ha sempre profuso nel contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme. Questo è anche il motivo per cui il premio si svolge proprio a ridosso del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’.

Il premio, un’esclusiva creazione in ceramica dell’artista Doriana Melosini raffigurante una scarpetta rossa, verrà consegnato a Maria Gloria Pelli, per i tanti anni di impegno sociale nella comunità locale.

Interverranno, oltre al sindaco del Comune di Monte Argentario Arturo Cerulli, Marcello Mancini, Angela Giovani e Dianora Tinti, del Rotary Club Monte Argentario, e Mara Scotto, presidente della Commissione pari opportunità del Comune Monte Argentario.

L’attrice e regista Irene Paoletti si esibirà in alcuni monologhi sul mondo femminile.

L’ingresso è gratuito.