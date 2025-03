“Il rapporto dell’uomo con la terra”: un convegno in ricordo di don Enzo Greco

Follonica (Grosseto). L’associazione culturale “Don Enzo Greco” organizza, con il patrocinio del Comune di Follonica, un convegno cittadino dal titolo “Il rapporto dell’uomo con la terra, un’economia sostenibile”, sabato 8 marzo, alle 9.00, nella Sala Tirreno.

Come ogni anno, l’associazione dedica una giornata in ricordo di don Enzo Greco, venuto a mancare nel 2013, figura di spicco della comunità follonichese sia per il suo impegno umano, morale e sociale, sia per la sua dimensione intellettuale che ne facevano uomo di grande cultura, ancora oggi ricordato con affetto, riconoscenza e gratitudine.