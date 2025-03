“Donne in piazza contro tutte le guerre”: flashmob del Coordinamento per la pace

Grosseto. Il Coordinamento per la pace di Grosseto ha organizzato per sabato 8 marzo un flashmob in piazza Dante, dalle 16 alle 17.

“Non è infatti possibile lasciare vuota la piazza in un momento in cui più che mai è necessaria una presenza che manifesti contro la guerra, contro tutte le guerre – si legge in un comunicato -. L’iniziativa ‘Donne in piazza contro tutte le guerre’ vedrà le/i partecipanti che si radunano nel cuore della città silenziosamente lasciando che a parlare siano i cartelli che indosseranno e la voce del violino che le/li accompagnerà”.

All’iniziativa aderisce la Rete delle donne di Grosseto.