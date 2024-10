Quattro nuove pale per il Mulino: terminato l’intervento di montaggio

Orbetello (Grosseto). Il Mulino di Orbetello ha di nuovo tutte le sue pale: terminato oggi (giovedì 24 ottobre) l’intervento di montaggio, conclusosi con successo nonostante il maltempo.

Un lavoro portato a termine con successo, quello del montaggio delle nuove pale del Mulino spagnolo, nonostante i forti temporali che si stanno abbattendo sul territorio del Comune di Orbetello: «Dopo tanto lavoro e impegno – sottolinea il primo cittadino lagunare, Andrea Casamenti – l’obiettivo è andato in porto. Purtroppo il tempo trascorso è stato necessario a risolvere una serie di problematiche: la prima riguardava il perfezionamento della donazione, avvenuta nel 1967, ma purtroppo mancavano un documento, consegnato poi dagli eredi del donatore, senza il quale l’Ente non poteva effettuare alcun intervento».

Una volta perfezionata la donazione, è stato necessario richiedere e ottenere le autorizzazioni del caso: «Tra la richiesta e l’ottenimento dell’autorizzazione da parte degli enti preposti sono trascorsi circa 4 mesi – spiega ancora il sindaco – dopodiché siamo passati alle fasi di progettazione, finanziamento e affidamento del lavoro. Oggi siamo soddisfatti del risultato, eseguito a regola d’arte da un artigiano locale, ma ribadiamo che la sostituzione delle pale ha avuto tempi lunghi a causa di passaggi burocratici ineludibili e non per cattiva volontà della nostra amministrazione. Siamo molto contenti di aver restituito alla comunità lo storico simbolo della nostra cittadina nella sua interezza»

«Ringraziamo gli uffici per l’ottimo lavoro – dichiara in conclusione il consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi –, per aver, prima, dipanato con pazienza la matassa relativa alla donazione e poi per tutta la parte tecnica relativa alle autorizzazioni e al progetto. Oggi consegnamo un mulino con 4 pale nuove, perciò con la sostituzione che non si è limitata soltanto alle 2 danneggiate, pale realizzate artigianalmente da un falegname locale e montate, poi, da maestranze specializzate, il cui lavoro è andato a buon fine nonostante la forte ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sul nostro territorio».