Laguna, Fedagripesca: “Bene intervento Regione, ma servono soluzioni strutturali”

Firenze. “Ringraziamo la Regione Toscana per l’intervento tempestivo e per la vicinanza dimostrata al mondo della pesca orbetellano in questo momento di grave crisi. Ora servono investimenti anche nazionali per soluzioni strutturali, perché tali sono i problemi della laguna”.

A dirlo è Andrea Bartoli, vicepresidente di Fedagripesca Toscana, commentando lo stanziamento di un milione di euro da parte della Regione Toscana per la laguna di Orbetello.

“Il settore della pesca di Orbetello e dintorni – dichiara Bartoli – sta attraversando una delle sue fasi più difficili e l’impegno economico della Regione rappresenta senza dubbio un contributo importante. Come Fedagripesca Toscana sollecitiamo soluzioni soprattutto strutturali e a lungo termine per salvaguardare il futuro delle comunità di pescatori e la salute della laguna di Orbetello. Si tratta di un habitat particolarmente sensibile sul quale insistono molteplici profili di competenze che coinvolgono vari livelli istituzionali. Bene quindi soluzioni, anche normative, che affrontino il nodo della gestione delle iniziative di manutenzione ordinaria e straordinaria della laguna, ma ciò che serve oggi è prima di tutto l’avvio di una stagione di interventi efficaci in grado di assicurare un futuro per un’area in grado di produrre reddito nel rispetto dell’ambiente”.

“Noi, insieme ai pescatori di Orbetello, siamo pronti a fare la nostra parte – conclude il vicepresidente di Fedagripesca Toscana – mettendo come sempre a disposizione le nostre competenze ed esperienze per ideare e supportare ogni azione necessaria alla salvezza della laguna“.