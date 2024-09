“Giornata degli Etruschi”: il programma delle iniziative in paese

Gavorrano (Grosseto). Il Comune di Gavorrano partecipa alla “Giornata degli Etruschi“, l’evento promosso dal Consiglio regionale della Toscana per ricordare il conferimento del titolo di Granduca a Cosimo I dei Medici, avvenuto nel 1569.

Il progetto “Aristocrazie etrusche nel territorio di Gavorrano“, presentato dall’amministrazione comunale, è stato accolto dalla Regione e ha ottenuto un prezioso cofinanziamento, grazie al quale sono state avviate alcune iniziative per celebrare la civiltà, la cultura e il patrimonio archeologico esistente nel nostro comune.

A Gavorrano si trovano, infatti, siti ed emergenze di alto rilievo, quali la necropoli di Santa Teresa, quella di San Germano e il complesso monumentale di Poggio Pelliccia. L’entità di questi insediamenti e il valore dei corredi rinvenuti permette di evidenziare la presenza famiglie aristocratiche dedite a consistenti attività economiche, l’agricoltura, i commerci e, soprattutto, l’estrazione mineraria.

L’intervento si concentra sul sito di Santa Teresa, un insediamento posto in un luogo strategico per le attività estrattive e il controllo dei commerci.

Lo scavo archeologico, condotto dal professor Donati dell’Università di Firenze, ha portato alla luce un sepolcreto databile tra il VII e il VI secolo a. C. appartenente a un clan gentilizio e ha restituito un prezioso corredo funerario.

“Con questo progetto intendiamo valorizzare il contesto storico e storico artistico lasciato dagli etruschi in questo territorio. Attraverso alcuni eventi, mediante linguaggi diversi, lo studio, la ricerca, l’arte della parola, l’arte del teatro e l’arte visiva, desideriamo far conoscere la storia di una civiltà che ha plasmato la nostra terra soprattutto ad un pubblico di giovani e giovanissimi – commenta il sindaco Ulivieri -. In accordo con la dirigenza dell’istituto comprensivo di Gavorrano, agli alunni delle nostre scuole saranno dedicate le varie iniziative”.

Il programma

Di seguito il programma degli eventi, che si svolgeranno al cinema – teatro di Gavorrano.

24-30 settembre: mostra su pannelli “Aristocrazie etrusche nel territorio di Gavorrano”. Apertura dalle 16 alle 18.

28 settembre, alle 16.30: conferenza del professor Luigi Donati “Con gli Etruschi nelle campagne di Gavorrano. Il sepolcreto di Santa Teresa ci racconta”; dialogo scenico “Una storia etrusca”, a cura del Teatro dell’Ordigno, con gli attori Nicoletta La Terra e Claudio Monteleone. Regia e testo di Franco Santini.