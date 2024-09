La cultura sbarca sulle Mura: cinque libri protagonisti al bastione Garibaldi

Grosseto. Libri che spaziano dal tema dell’energia alle terapieforestali, raccolte di racconti che hanno come comune denominatore la Toscana, un saggio corale sulla figura di Renzo Montagnani e la presentazione, in anteprima a Grosseto, di un volume sulla scuola toscana nel cinema italiano, del saggista e critico cinematografico Domenico Palattella, che precede la presentazione ufficiale a Firenze del 19 ottobre: sono questi gli elementi che animeranno uno degli eventi collaterali delle “Giornate della salute, dell’ambiente e del benessere”, il secondo congresso nazionale di Pescas, in partenza a Grosseto domani, giovedì 26 settembre.

L’appuntamento con questo momento, aperto a tutta la cittadinanza, è sabato 28 settembre, alle 19, al all’esterno della sala Eden, al bastione Garibaldi sulle Mura medicee di Grosseto: un incontro più informale, a cui potrà seguire, per chi lo desidera, un aperitivo, e in cui saranno protagonisti della conversazione condotta da Sergio Luzzi, Fabrizio Pettini e Santo Durelli, alla presenza degli scrittori del Gruppo Nodi, questi libri e questi autori: “Il Tirreno del mare” e “Il campeggio degli spiriti” a cura di Marialuisa Bianchi (I libri di Mompracem – Betti Editrice), “La foresta è la mia cura” di Mauro Batisti (I libri di Mompracem – Betti Editrice), dedicato al patrimonio forestale italiano e alla storia della terapia forestale, “Energia, energie” di Pietro Berna e Massimo Tucci (I libri di Mompracem – Betti Editrice), che tratta l’energia in tutte le sue forme e pone alcuni quesiti sul futuro e, di Domenico Palattella, “Renzo Montagnani, un uomo libero” (Antonio Dellisanti Editore) e, in anteprima nazionale a Grosseto, “La scuola toscana nel cinema italiano: storia di un successo collettivo” (Edizioni Toscana Oggi), ultimo libro dell’autore. Durante il dialogo con gli autori, sono previste anche proiezioni e filmati.

I volumi presentati

“Il Treno del mare” a cura di Marialuisa Bianchi

Una ricerca sul senso del tempo, sull’eterno ritorno, che fa da sottofondo alla vicenda raccontata; una raccolta di racconti, accomunati dal fatto che narrano incontri che avvengono in treno. Domina il paesaggio toscano, prima la grande città poi lo spazio più aperto della campagna e i borghi marini e collinari sempre splendidi e suggestivi, caratteristica che rende questo libro anche una guida ai “luoghi del cuore”.

“Il campeggio degli spiriti” a cura di Maria Luisa Bianchi

Un racconto a più voci nei mari dell’Isola d’Elba, sferzata dal vento. Lontani dalla propria quotidianità gli ospiti del campeggio, prigionieri di un meteo bizzarro, convergono in una storia dai tratti comuni, attraverso un paesaggio mutevole non più reale, ma piuttosto interiore, dell’anima.

“La foresta è la mia cura” di Mauro Batisti

Un libro che ripercorre la storia della terapia forestale e quello che dice oggi la ricerca scientifica: quali sono gli alberi e gli areali più adatti, le virtù preventive e terapeutiche della permanenza in foresta, con indicazioni e controindicazioni. Si descrive una giornata tipo nella foresta terapeutica e si parla del verde terapeutico negli spazi urbani, come elemento di riqualificazione delle aree pubbliche e come adattamento finalità terapeutiche del verde privato, dai giardini ai parchi, dai boschi di prossimità alle vere e proprie oasi dove praticare la terapia forestale e il forest bathing.

“Energia, Energie. Siamo preparati per l’era digitale? Forse” di Pietro Berna e Massimo Tucci

Un volume, che vede i contributi di Mauro Batisti e Simona Sadotti, che tratta dell’energia come proprietà fondamentale dell’universo, in grado permettere azioni e il cambiamento. Partendo dal concetto di energia di Aristotele, passando per la definizione in fisica, il libro parla dell’energia in tutte le sue declinazioni e applicazioni.

“Renzo Montagnani, un uomo libero” di Domenico Palattella

Un saggio monografico corale, dedicato a un grande attore di teatro, cinema, televisione. Un artista poliedrico, versatile, longevo, dal punto di vista professionale: caratteristiche che rendono l’attore toscano tra i più completi artisti italiani, degni di essere ricordati e fatti conoscere anche alle nuove generazioni.

