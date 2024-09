Controllo del Vicinato: i gruppi incontrano il sindaco

Grosseto. Questa mattina, nel palazzo comunale di Grosseto, si è svolto il secondo incontro dei Gruppi del Vicinato con il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Il colloquio richiesto mirava a ottimizzare e potenziare la comunicazione diretta tra i 25 Gruppi del Vicinato dell’Associazione Controllo del Vicinato (Acdv) di Grosseto Comune, tutti creati, formati e coordinati da parte dell’Associazione Controllo del Vicinato (www.acdv.it), rappresentata dal proprio delegato (incaricato con verbale del consiglio direttivo nazionale dell’Acdv) Sergio Rubegni, ed il consigliere comunale avvocato Andrea Vasellini (coordinatore del Gruppo di Controllo del Vicinato Diversivo-Cittadella).

Sono stati attentamente esaminati con il primo cittadino i due documenti sottoscritti dal sindaco nel giugno 2023: la lettera d’intenti (sottoscritta con il presidente nazionale Ferdinando Raffero), e il vademecum operativo per i 25 coordinatori dei gruppi (sottoscritto dal sindaco e dal delegato dell’Acdv per il territorio comunale Sergio Rubegni).

Erano presenti, oltre allo staff di Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore alla Polizia Municipale Riccardo Megale, l’assessore all’ambiente Erika Vanelli, il funzionario dell’ufficio lavori pubblici, l’ingegner Stefano Spallone.

“Sin dall’inizio del colloquio Vivarelli Colonna ha dimostrato grande attaccamento verso i Gruppi del Controllo del Vicinato e si è dichiarato più volte fortemente motivato a potenziare e migliorare i rapporti di comunicazione diretta tra il coordinamento dei Gruppi, rappresentato in città e nelle frazioni da me, ed il Comune di Grosseto – dichiara Sergio Rubegni –. A margine della relazione del sindaco, ho chiesto di incaricare, in qualità di delegato del Comune di Grosseto ai rapporti con l’Associazione Controllo del Vicinato, il consigliere comunale e coordinatore del Controllo del Vicinato Diversivo-Cittadella, Andrea Vasellini. La proposta del referente dell’Acdv è stata accolta da parte di Vivarelli Colonna. Prossimamente gli uffici del sindaco verificheranno le modalità da attuare per la nomina di Vasellini e ci comunicheranno le determinazioni”.