Le cascate del Gorello restano chiuse: “Lavori ancora da ultimare”

Le cascate del Gorello restano ancora chiuse in accordo con il Genio civile e il Consorzio di bonifica, che sta eseguendo i lavori.

Per motivi di sicurezza, l’amministrazione comunale di Manciano ribadisce che le cascate del Gorello sono ancora interdette al pubblico, che persiste l’ordinanza comunale considerando che all’interno dell’area c’è ancora un cantiere in cui devono essere eseguiti dei lavori rimasti fermi per le festività natalizie.

La riapertura delle cascatelle è prevista solo quando i lavori saranno terminati per garantire una totale sicurezza. Nel frattempo i turisti posso usufruire delle acque di Terme di Saturnia Spa & Golf Resort.