Solidarietà e turismo: dalla Francia in Maremma per conoscere Insieme in Rosa

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Volontariato, entusiasmo, attività che coinvolgono intere comunità e obiettivi che uniscono territori al di là dei colori politici.

Sono queste le iniziative che Insieme in Rosa onlus, l’associazione che si occupa della prevenzione e della cura del tumore al seno, porta avanti in molti luoghi della Maremma per aiutare gli ospedali della zona. Una rete di volontariato solida e unita, presieduta da Donatella Guidi, che di rosa colora i paesi e ha conquistato il cuore di un gruppo di francesi, tra cui un medico, che domenica verranno a Castiglione della Pescaia per incontrare le colleghe italiane e replicare l’esperienza toscana in Francia.

«Siamo orgogliosi – dichiara il sindaco Elena Nappi – di ospitare una rappresentanza francese nel nostro territorio per il valore che ha l’attività che viene fatta, per l’utilità di trasmettere buone pratiche e per avere l’opportunità di far conoscere le bellezze del nostro territorio. Voglio ringraziare Insieme in Rosa per questa importante possibilità di portare il nome di Castiglione della Pescaia in questa deliziosa cittadina a nord di Parigi, una modalità diversa di legare la salute al turismo perché il benessere parla la stessa lingua in ogni luogo del mondo e queste iniziative ne sono la dimostrazione».

A fare da Cicerone ai colleghi provenienti dalla cittadina medievale di Chantilly, nella regione dell’Alta Francia, sarà Alessandra Buonavia, vicepresidente e membro del comitato scientifico di Insieme in Rosa, che illustrerà i progetti dell’associazione durante un tour alla scoperta delle bellezze del territorio.