Punta Ala, lettera aperta al Comune: “Numerose criticità, servono interventi”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Giovanni Arborio, responsabile del blog PuntaAla.it, ha scritto al sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, una lettera aperta sulle problematiche della frazione, che ha ricevuto il contributo di oltre 30 persone e un supporto da parte del sindaco del Comune di Badesi, in Sardegna, per la parte relativa ai bandi europei.

Ecco il testo integrale della lettera:

“Gentilissima Sindaca,

con la presente, desideriamo sottoporre alla Sua attenzione alcune criticità che riguardano la frazione di Punta Ala, emerse da un sondaggio condotto tramite i canali ufficiali del nostro blog. Le segnalazioni raccolte riflettono le esigenze e i disagi avvertiti dai residenti e dai visitatori abituali della nostra zona, e ci auguriamo che possano essere prese in considerazione nell’ottica di un miglioramento complessivo della frazione e della programmazione del prossimo biennio.

Le elenchiamo di seguito i principali punti emersi dal sondaggio:

collegamento spiaggia – porto: il tratto che collega la spiaggia al porto risulta poco sicuro sia per i pedoni, per via delle condizioni del tracciato pedonale, dell’assenza di marciapiedi presso la rotonda e della scarsa illuminazione, sia per l’utilizzo di mezzi pubblici, attualmente insufficiente. Le chiediamo di prevedere un potenziamento della navetta durante i mesi estivi negli orari di maggiore affluenza al porto e la messa in sicurezza del percorso pedonale, includendo un attraversamento protetto presso la rotonda e l’installazione di un’adeguata illuminazione notturna.

Percorsi pedonali e marciapiedi: attualmente, la mancanza di percorsi pedonali sicuri e di marciapiedi lungo le principali arterie della frazione rappresenta un rischio per i puntalini, specie per chi si sposta con bambini, passeggini o persone con mobilità ridotta. Risulta importante e necessario prevedere la creazione di marciapiedi lungo le strade principali e di percorsi sicuri per raggiungere le spiagge dalla propria abitazione.

Parcheggi nelle aree balneari: l’insufficienza di parcheggi lungo le spiagge di Punta Ala durante la stagione estiva rappresenta una problematica importante, considerando anche la difficoltà di raggiungere le spiagge a piedi. Le chiediamo di prendere in considerazione un intervento per il potenziamento delle aree di parcheggio in prossimità delle zone balneari.

Manutenzione del verde e degli impianti di irrigazione: la bellezza naturale di Punta Ala è un patrimonio da tutelare. In tal senso le chiediamo un potenziamento della manutenzione del verde pubblico e interventi di riparazione sugli impianti di irrigazione autonomi già esistenti, al fine di preservare e valorizzare il nostro paesaggio.

Manutenzione delle strade e sicurezza stradale: le strade di Punta Ala necessitano di interventi urgenti a causa di buche e avvallamenti che compromettono la sicurezza degli utenti. Sollecitiamo un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, volto a migliorare le condizioni del manto stradale e a garantire la sicurezza dei pedoni lungo le carreggiate.

Gestione dei rifiuti nei mesi estivi: il servizio di raccolta rifiuti, gestito da Sei Toscana, risulta da anni insufficiente durante i mesi di alta affluenza turistica, in particolare a luglio e agosto. Le sollecitiamo un potenziamento del servizio di raccolta per far fronte al maggior numero di utenti.

Illuminazione pubblica: l’assenza di un’adeguata illuminazione notturna in molte aree di Punta Ala comporta rischi sia per la sicurezza stradale sia per quella personale, specialmente per la popolazione anziana. Sarebbe utile in tal senso prevedere un piano di illuminazione volto a garantire un minimo livello di sicurezza e visibilità nelle ore serali.

Sicurezza pubblica: negli ultimi anni si sono moltiplicate le segnalazioni di furti e atti che hanno destabilizzato la sicurezza nella frazione, a fronte di un servizio di vigilanza insufficiente da parte delle forze dell’ordine. Chiediamo un rafforzamento della vigilanza per prevenire ulteriori episodi di criminalità e garantire un clima di maggiore sicurezza per i residenti e i turisti.

Infine, menzioniamo alcune delle opportunità di finanziamento a livello europeo che abbiamo individuato, cui in parte avete già avuto accesso con la realizzazione della Ciclovia Tirrenica, anche in relazione ad alcuni interventi sopra menzionati (in questa fase siamo stati supportati dal Sindaco del Comune di Badesi, in Sardegna, che è grande esempio del modo di sfruttare le opportunità dei bandi europei che ci ha spiegato nel migliore dei modi le modalità di accesso e di funzionamento dei bandi), tra cui:

Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), a cui la Regione Toscana ha aderito, con progetti di miglioramento delle infrastrutture urbane, promozione della mobilità sostenibile, riqualificazione energetica di edifici pubblici e interventi di riduzione dell’impatto ambientale. Il Fesr offre risorse per lo sviluppo territoriale sostenibile e la resilienza climatica.

Programma Life, a cui l’ente comunale può accedere in autonomia anche se la Regione Toscana ha già aderito, indicato per progetti che riguardano la tutela ambientale, la conservazione della biodiversità e la gestione sostenibile delle risorse naturali. Dato l’alto valore naturalistico del territorio di Castiglione della Pescaia, Life potrebbe essere una risorsa per iniziative di conservazione ecologica e per migliorare le pratiche di gestione del territorio.

Programma Horizon Europe, a cui l’ente comunale può accedere come partner di alcuni progetti, per soluzioni innovative in ambito di innovazione urbana, sostenibilità ambientale e mobilità.

Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Siamo consapevoli delle sfide connesse alla gestione di un territorio così ampio e complesso, ma siamo fiduciosi che, attraverso un dialogo costruttivo, sarà possibile risolvere le problematiche esposte. Ci rendiamo disponibili per collaborare con l’amministrazione nella ricerca di soluzioni che possano garantire un miglioramento della qualità della vita nella nostra frazione.

La ringraziamo per l’attenzione e restiamo in attesa di un Suo cortese riscontro”.