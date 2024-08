Atti vandalici sui bus, i sindacati: “Più controlli o sarà sciopero” – VIDEO

Grosseto. I segretari di Fit Cisl, Filt Cgil, Uil Trasporti e Ugl Autoferro prendono posizione, in rappresentanza dei lavoratori di Autolinee Toscane, a seguito dell’ennesimo fatto di cronaca, che ha interessato Castiglione della Pescaia e la tratta extraurbana che collega la cittadina costiera a Marina di Grosseto e Grosseto.

“Senza arrivare agli esiti gravissimi che sono stati registrati la notte tra sabato e domenica – dichiarano Elena Paolella (Fit Cisl), Alberto Allegrini (Filt Cgil), Fabio Alberti (Uil Trasporti) e Giuseppe Dominici (Ugl Atoferro) – da tempo denunciamo una situazione fuori controllo su alcune tratte, che sono in balia, di fatto, di gruppi di minorenni, spesso armati di coltelli, che danneggiano, minacciano, non pagano le corse e rendono il nostro lavoro impossibile. Sono collegamenti che noi definiamo ‘pericolosi’ e che, annunciamo sin da ora, non porteremo avanti nella successiva stagione estiva, se non saranno messi in campo più controlli già dal prossimo fine settimana”.

Incroceranno le braccia, quindi, gli autisti di Autolinee Toscane se non si sentiranno più sicuri: “Siamo arrivati – proseguono i rappresentanti sindacali – ormai alla fine della stagione estiva e quindi del servizio navetta portato avanti in questi mesi, ma possiamo già affermare con forza che chiediamo maggiori verifiche e che il prossimo anno potremmo non avere personale disponibile a guidare su alcune tratte, quelle in cui la sicurezza dei mezzi e dei viaggi viene messa a rischio da gruppi di giovani fuori controllo”.

I danni alla tappezzeria della navetta e gli atti di vandalismo registrati la notte tra il 24 e il 25 agosto, infatti, sono solo l’ennesimo episodio di una serie registrata nel corso dell’intera stagione estiva, soprattutto nei mezzi utilizzati per i collegamenti verso la costa. “Sappiamo – proseguono Paolella, Allegrini, Alberti e Dominici – che alcuni giovani sono stati identificati e le famiglie sono state avvisate ma, evidentemente, questo non ha dato i risultati sperati. Noi autisti chiediamo che vengano istituiti maggiori controlli, da parte del personale di Autolinee Toscane, ma anche da parte delle forze dell’ordine, individuando modalità di collaborazione che tutelino il personale al lavoro e i passeggeri che fruiscono del servizio”.

“Queste segreterie – continuano Paolella, Allegrini, Alberti e Dominici – già da anni segnalano alle istituzioni episodi gravi come quelli che si sono verificati; forse le nostre segnalazioni sono state prese un po’ alla leggera, vista l’età dei ragazzi. Adesso è tempo che tutte le istituzioni interessate prendano consapevolezza di quanto accade, attenzionino con serietà e mettano in atto, immediatamente, soluzioni”.

“Siamo indignati – concludono le organizzazioni sindacali – per quanto successo e preoccupati per il danno di immagine che si crea per le località turistiche nelle nostre zone: Castiglione della Pescaia è una meta rinomata, in Italia e non solo, per le bellezze del territorio, il mare e l’accoglienza turistica e continuare a essere al centro di fatti gravissimi come questi inciderà anche sui flussi turistici futuri, perché rischiamo che i visitatori decidano di investire il proprio denaro in località dove turisti e residenti sono più tranquilli, tutelati e sicuri. Queste situazioni non ricadono solo sulla qualità dei nostri mezzi e del servizio che eroghiamo, ma anche sulla buona immagine del nostro territorio. Esprimiamo la nostra massima solidarietà nei confronti della sindaca Nappi e condividiamo in pieno le sue dichiarazioni: i danni devono essere pagati, sia per le strutture e i mezzi distrutti, che non potranno essere utilizzati nell’immediato per il servizio scolastico che sta per prendere avvio. Ricordiamo a tutte le istituzioni che siamo pronti a collaborare per individuare, insieme, azioni concrete da portare avanti a tutela del servizio, importantissimo per cittadini e turisti”.