Il Comitato per la pace organizza un’assemblea pubblica: appuntamento al Khorakhanè

Lunedì 20 gennaio si terrà un’assemblea pubblica degli “uomini e delle donne di buona volontà” promossa dal Comitato per la pace di Grosseto.

L’appuntamento è in programma alle 17.30, al circolo Arci Khorakhanè, in via Ugo Bassi 62 /64, a Grosseto.

“In prossimità della ‘Giornata internazionale contro la guerra’ del 25 gennaio, aderendo all’appello lanciato dal Movimento pacifista italiano ‘Spegniamo la guerra, accendiamo noi la pace’ (a cui hanno aderito, tra gli altri la Cgil Arci, Libera, Lunaria – Acli), il Comitato per la pace invita la cittadinanza, le forze politiche e sindacali, le associazioni, i movimenti, le comunità straniere, i giovani dei nuovi movimenti (Sardine e Fridays for Future) le confessioni religiose a discutere – si legge in una nota del Comitato per la pace – dell’attuale gravissima minaccia di guerra e per organizzare eventuali iniziative a livello provinciale“.

Ecco le sigle aderenti alla Giornata di mobilitazione internazionale per la pace “Spegniamo la guerra, accendiamo la pace!” contro le guerre e le dittature a fianco dei popoli in lotta per i propri diritti di sabato 25 gennaio.

Promotori nazionali: Acli, Adif, Aidos, Aoi, Arci, Archivio Disarmo, Asc, Asgi, Associazione Laudato Si’, Associazione per la pace, Associazione senza confine, Assopace Palestina, Atlante delle Guerre, Beati i costruttori di pace, Cgil, Cipsi, Cnca, Cultura e Libertà, Europa Verde, Fiom, Focsiv, Fondazione A. Frammartino, Fondazione Benvenuti in Italia, Gruppo Abele, Ife, Legambiente, Libera, Lunaria, Medicina Democratica, Mfe, Mir, Movimento Consumatori, Movimento Europeo, Movimento Nonviolento, Noi siamo Chiesa, Opal, Pax Christi, Peacelink, Prc-Se, Rete degli studenti medi, Rete della pace, Rete Italiana Disarmo, Sbilanciamoci, Tavola della Pace, Transform Italia, Udu, Un Ponte per…, Usi, Us.Acli.