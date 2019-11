Chirurgia a Orbetello: l’impegno della Asl per reperire i professionisti

L’ospedale “San Giovanni di Dio” di Orbetello conta sull’arrivo di nuovi chirurghi tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020.

In vista delle dimissioni di due chirurghi su Orbetello, tra dicembre e gennaio come già annunciato, l’Azienda si è attivata per fare tutto il possibile per sostituirli, a fronte delle ben note e oggettive difficoltà generali di reperire medici di varie specialistiche, mantenendo in tal modo l’attività chirurgica.

Una volta che i professionisti dimissionari avranno lasciato il proprio posto, oltre al direttore della Uosd Chirurgia resteranno solo tre chirurghi. Le volontà di andarsene dei due professionisti crea inevitabilmente una situazione inaspettata e di criticità all’offerta chirurgica. Quindi, alla luce di questa prospettiva, l’Azienda, in accordo con il direttore di Dipartimento di chirurgia generale, ha previsto una serie di provvedimenti da intraprendere.

Nel mese di dicembre arriverà un nuovo chirurgo che opererà su Grosseto, Orbetello e Massa Marittima; inoltre uno specialista, attualmente in carico ad un’altra Azienda sanitaria, ha manifestato la volontà di prendere servizio presso le sedi Asl della provincia grossetana e qualora la procedura andasse a buon fine, sarà assegnato direttamente alla Chirurgia di Orbetello.

Grazie alla sinergia della rete ospedaliera, che mette in collaborazione i professionisti dei presidi ospedalieri sul territorio della Asl, i turni di guardia per la chirurgia saranno assicurati dagli specialisti del Misericordia. Nel frattempo, è in via di espletamento il concorso a tempo indeterminato, dalla cui graduatoria la Asl Toscana sud est avrà modo di attingere per coprire le posizioni mancanti. Da poco infatti è stata deliberata la richiesta di 11 posti. Ad Orbetello, per il primo trimestre del prossimo anno, dovrebbe arrivare un chirurgo dalla graduatoria del suddetto concorso.

Infine sono già state effettuate le chiamate relative alla procedura di mobilità interaziendale per 5 chirurghi, terminata circa un mese fa.

Per l’attività ambulatoriale e di sala operatoria, i giovani nuovi assunti collaboreranno per mantenere le attività aperte, in particolare per non ridurre l’offerta endoscopica sul territorio.