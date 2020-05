Aperte le cascate del Gorello: ecco le regole da rispettare

È di nuovo fruibile l’area delle cascate del Gorello di Saturnia.

“Come ogni spazio pubblico – spiega il sindaco di Manciano, Mirco Morini – vanno rispettate le regole imposte dall’ultimo decreto ministeriale sulle misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio. Continuano a essere vietati gli assembramenti di persone e deve essere mantenuta la distanza interpersonale minima di almeno un metro e in presenza di più persone, occorre adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metro. Nell’area delle Cascatelle stanno per essere installati dei cartelli in multilingue per ricordare il corretto comportamento da tenere nel rispetto della salute della collettività. Ricordo che fino al 3 giugno l’area potrà essere utilizzata solamente da chi risiede nella regione Toscana“.

“Eventuali trasgressori saranno puniti con sanzioni da 400 euro, previste dall’articolo 4 del decreto legge numero 19 del 25 marzo 2020. In questa fase – continua il sindaco – l’amministrazione comunale di Manciano sta lavorando a un piano per contingentare gli accessi all’area delle cascate del Gorello, sempre nell’ottica di contrastare l’epidemia da Covid-19, la cui emergenza non è ancora terminata”.