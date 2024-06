Paese in lutto: muore ex assessore comunale

Roccalbegna (Grosseto). Questa mattina (22 giugno), all’età di 90 anni, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, ma anche a quello delle tante persone che lo conoscevano, Paride Corridori.

Una vita spesa per gli altri e per il suo territorio, in particolare quello di Vallerona, che amava più di ogni altra cosa, al pari della sua famiglia, di cui è stato un pilastro insostituibile.

Paride è stato un verace e acuto appassionato di politica e per questo si è sempre dedicato attivamente al benessere della comunità velleronese, rivestendo in più occasioni sia la carica di consigliere che di assessore al Comune di Roccalbegna.

Lascia la moglie Angiolina, la figlia Ivana, il genero Fabio, i nipoti Alessio e Caterina e i bis nipoti Leonardo, Niccolò e Federico.

I funerali

I funerali si svolgeranno domenica 23 giugno alle 14.30 nella chiesa di San Pio I della sua amata Vallerona. La salma è stata composta all’obitorio dell’ospedale Misericordia di Grosseto.