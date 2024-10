“Progetto Legalità”: una giornata ricca di iniziative al Teatro Fonderia Leopolda

Follonica (Grosseto). L’associazione “Progetto Follonica”, in collaborazione con il Comune di Follonica organizza per venerdì 8 novembre, dalle 9.00 alle 23.00 l’evento “Progetto legalità – Si educa con quello che dice, ancor di più con quello che si fa, ma molto di più con quello che si è”.

La giornata di venerdì 8 novembre è suddiviso in due momenti, che si svolgono entrambi al Teatro Fonderia Leopolda:

alle 10.00 si terrà l’incontro, riservato agli studenti delle classi superiori e medie di Follonica, dal titolo “L’eredità di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: facciamo anche noi camminare le loro idee”, che tratterà del loro impegno e del contesto dell’Italia di quegli anni, con un focus sui misteri dietro al periodo del 1992. All’evento parteciperà l’avvocato Antonio Ingroia (ex magistrato e allievo di Paolo Borsellino) e, tra gli ospiti, sarà presente Rosalba Muratori, dell’associazione Marco Sacchi, dal nome dell’inviato Rai di Palermo Marco Sacchi, tra i primi reporter a giungere a Capaci il 23 maggio 1992. Porterà il saluto dell’amministrazione comunale l’assessore Stefania Turini. Durante l’incontro verranno proiettati video forniti della redazione di Antimafia 2000 e dell’associazione Marco Sacchi;

Al termine degli incontri, moderati entrambi dal dottor Francesco Bertelli, per l’associazione “Progetto Follonica”, parteciperanno ai saluti conclusivi il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti, che ha la delega allo sviluppo delle politiche sulla legalità.

“Grazie a questa giornata e all’associazione ‘Progetto Follonica’ avremo la possibilità di conoscere una personalità di rilievo come l’avvocato Antonio Ingroia – afferma il sindaco Matteo Buoncristiani –, ex magistrato, il quale ha avuto l’opportunità di collaborare con Paolo Borsellino che, insieme a Giovanni Falcone, ha fatto dei propri principi la propria vita. Sono questi gli esempi che dobbiamo sempre tenere a mente”.

“La legalità è uno dei temi che abbiamo più a cuore – afferma l’assessore alla sicurezza e legalità Giorgio Poggetti – poiché vorremmo ripristinare la cultura del rispetto e del senso civico. Con questo evento porteremo a Follonica le eccellenze in questo ambito”.

“Come ex insegnante sono lieta di aver accolto questa importante iniziativa – precisa l’assessore a cultura e scuola Stefania Turini –, anche perchè una giornata interamente dedicata alla legalità non c’è mai stata. In ambito scolastico è necessario far capire alle ragazze e ai ragazzi che appartengono ad una comunità nella quale vigono delle regole che devono essere rispettate. Questo progetto si pone proprio l’obiettivo di sensibilizzare tale aspetto”.

Durante l’intera giornata, sarà allestita una mostra fotografica nel foyer del teatro, dal titolo “Le immagini raccontano la storia” a cura dell’Associazione Marco Sacchi: la mostra è dedicata allo storico cineoperatore giornalista Marco Sacchi, storico professionista della sede Rai Tgr Sicilia, che riprese per primo le immagini sulla strage di Capaci, nel tratto di autostrada sventrato dalla terribile esplosione del 23 maggio 1992 in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonino Montinaro.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver collaborato alla realizzazione di questo progetto – affermano per l’associazione ‘Progetto Follonica’ Roberto Guarducci e Francesco Bertelli – che affronta tematiche importanti come la legalità. Per questo abbiamo deciso che fosse interessante coinvolgere studentesse e studenti dalle quinte elementari alle superiori. A tal proposito, ringraziamo le dirigenti dei plessi scolastici interessati che hanno collaborato con noi. Questo evento permetterà di far conoscere, come già anticipato dal sindaco Buoncristiani, importanti personalità come l’avvocato Ingroia, ma anche come Rosalba Muratori, dell’associazione Marco Sacchi, vedova dell’omonimo storico cineoperatore, giornalista professionista della sede Rai del Tgr Sicilia, che fu il primo a recarsi sul luogo della strage del 23 maggio 1992, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della sua scorta”.

L’ingresso all’evento è gratuito.