Peste suina africana, Fratelli d’Italia: “Grosseto senza risorse contro la malattia”

Firenze. “Dalla ripartizione delle risorse messe a disposizione dal Governo risultano escluse le province di Siena, Arezzo e Grosseto, in quanto territori non ancora direttamente interessati dai focolai di epidemia da peste suina africana. Vanno previsti fondi regionali, così ha fatto il Governo nazionale, perché è fondamentale la prevenzione, vanno protetti territori a forte vocazione zootecnica e di pregio, come la Cinta senese”.

A chiederlo, con un’interrogazione, sono i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Gabriele Veneri, primo firmatario, Luca Minucci e Enrico Tucci.

“Ricordiamo che, con decreto d’urgenza, il Governo ha stanziato ulteriori 5 milioni di euro a sostegno degli allevatori colpiti dalla peste suina africana, in aggiunta ai 24 milioni già stanziati attingendo dal Fondo per l’innovazione in agricoltura così da indennizzare le imprese danneggiate – dichiarano Veneri, Minucci e Tucci -. Lo scorso 20 luglio, durante l’audizione congiunta delle Commissioni Sviluppo economico e rurale e Ambiente, il Commissario straordinario per la Psa, Giovanni Filippini, ha inoltre annunciato il trasferimento di 420.000 euro destinati alla Regione Toscana per l’attuazione delle misure straordinarie.”

“Come annunciato dal commissario Filippini, sono previsti per i cacciatori 150 euro a cinghiale abbattuto. Le risorse previste arriverebbero a coprire un target stimato di 2.800 capi, numero che appare del tutto insufficiente a garantire un’efficace riduzione della pressione degli ungulati sul territorio regionale. La Regione dovrebbe, perciò, aggiungere risorse proprie a quelle nazionali – spiegano Veneri, Minucci e Tucci -. Nell’interrogazione alla Regione chiediamo se siano previste, attraverso il coinvolgimento attivo di Anci Toscana, azioni per incentivare la realizzazione e l’incremento delle ‘Case della Caccia’, strutture per la gestione sanitaria dei capi abbattuti e per il corretto svolgimento delle operazioni di depopolamento. Chiediamo anche se siano previsti contributi regionali dedicati agli allevatori per il rafforzamento dei sistemi di biosicurezza negli allevamenti, con particolare attenzione a quelli a regime semibrado, nonché di prevedere sostegni economici destinati al miglioramento del processo di sanificazione dei mezzi e delle strutture per il controllo dei flussi verso allevamenti, macelli e durante la movimentazione dei capi suini.”

“Vogliamo anche sapere se sono previste azioni di contenimento e depopolamento di cinghiali all’interno di riserve naturali, parchi regionali e aree naturali protette. Se verranno adottate protocolli di regolamentazione per il turismo all’aperto e le attività escursionistiche nelle aree a rischio, così da ridurre la trasmissione involontaria del virus – sottolineano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia-. E se, alla luce dell’imminente apertura della stagione della raccolta dei funghi, potenziale veicolo di diffusione del virus nei boschi, la Giunta regionale intenda valutare l’introduzione di limitazioni temporanee che consentano la ricerca e raccolta dei funghi ai soli soggetti in possesso di tesserino abilitativo rilasciato nella provincia di residenza, limitandone la mobilità extra-provinciale nelle zone sensibili.”