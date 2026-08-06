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“Caducità”: il Premio Strega Sandro Veronesi presenta il suo ultimo libro

Nuovo appuntamento con "Castiglione racconta"

di Redazione
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Castiglione della Pescaia (Grosseto). La grande narrativa italiana sarà protagonista del nuovo appuntamento di “Castiglione racconta”, la rassegna letteraria estiva ideata e curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis.

Domenica 9 agosto, alle 19.00, in piazza Orto del Lilli, salirà sul palco Sandro Veronesi, uno degli scrittori italiani più importanti e apprezzati.

Pratese, anche se nato a Firenze, Veronesi ha conquistato per due volte il Premio Strega; è autore di romanzi di grande successo come “Caos calmo” e “Il colibrì”, entrambi diventati anche film molto apprezzati dal pubblico e dalla critica.

A Castiglione della Pescaia presenterà il suo ultimo libro, “Caducità”, una raccolta di tutti i suoi racconti.

A dialogare con lo scrittore sarà Simone Innocenti, giornalista del Corriere della Sera.

Foto di Marco Delogu

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