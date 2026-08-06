“La Maremma di ieri, i colori di oggi”: al via la mostra collettiva in municipio

Scarlino (Grosseto). La Maremma raccontata attraverso l’arte, tra memoria, tradizione e nuove interpretazioni. È questo il filo conduttore della mostra collettiva “La Maremma di ieri, i colori di oggi”, patrocinata dal Comune di Scarlino, che sarà allestita nella sala consiliare di piazza Garibaldi dal 9 al 20 agosto.

La mostra

L’esposizione riunisce le opere di Valerio Radi, Nadia Pacini, Franco Agresti e Alessandro Laurenti, artisti che, con linguaggi e sensibilità differenti, propongono una lettura della Maremma capace di intrecciare il ricordo del passato con lo sguardo rivolto al presente.

Il percorso espositivo accompagnerà i visitatori in un viaggio tra paesaggi, figure, atmosfere e tradizioni che hanno caratterizzato il territorio maremmano e che continuano ancora oggi a rappresentarne l’identità culturale.

L’inaugurazione è in programma domenica 9 agosto alle 18, mentre la mostra sarà visitabile ogni giorno dalle 18 alle 23 con ingresso libero.