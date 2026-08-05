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Tesserini venatori 2026/2027, al via la consegna a Manciano

È possibile ritirare il tesserino negli orari di apertura dell'ufficio Ambiente

di Cristina Zammataro
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Manciano (Gr) – Sono iniziate le operazioni di consegna dei tesserini venatori per la stagione 2026/2027.

A Manciano i cacciatori possono ritirare il proprio tesserino agli uffici comunali negli orari di apertura dell’ufficio Ambiente. Il servizio è disponibile il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12.30, mentre il giovedì è attivo sia la mattina, dalle 9 alle 12.30, sia il pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare il servizio Ambiente del Comune di Manciano ai numeri 0564 625390 e 0564 625391.
L’Amministrazione comunale invita gli interessati a presentarsi negli orari indicati per agevolare le operazioni di consegna e garantire un servizio efficiente.

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