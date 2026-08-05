Tesserini venatori 2026/2027, al via la consegna a Manciano

Manciano (Gr) – Sono iniziate le operazioni di consegna dei tesserini venatori per la stagione 2026/2027.

A Manciano i cacciatori possono ritirare il proprio tesserino agli uffici comunali negli orari di apertura dell’ufficio Ambiente. Il servizio è disponibile il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12.30, mentre il giovedì è attivo sia la mattina, dalle 9 alle 12.30, sia il pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare il servizio Ambiente del Comune di Manciano ai numeri 0564 625390 e 0564 625391.

L’Amministrazione comunale invita gli interessati a presentarsi negli orari indicati per agevolare le operazioni di consegna e garantire un servizio efficiente.