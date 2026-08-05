PopCast accende piazza Orto del Lilli con una serata reggae: sul palco i Quartiere Coffee

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Secondo appuntamento, giovedì 6 agosto, alle 21.30, in piazza Orto del Lilli, con PopCast – Castiglione Sound Festival. Sarà una serata dedicata alle sonorità reggae e alle migliori vibrazioni estive. A salire sul palco saranno i Quartiere Coffee, storica band della scena reggae italiana, protagonista di un concerto che si preannuncia tra i momenti più attesi dell’estate castiglionese.

«Anche questo secondo appuntamento di PopCast – dichiara Paco Mengozzi di Men/Go Music Fest – conferma la volontà del festival di proporre una programmazione capace di unire artisti affermati, nuove energie e generi musicali diversi, offrendo al pubblico esperienze musicali di qualità in un contesto unico come quello di Castiglione della Pescaia. C’è tanta attesa per questo evento, unico nel suo genere, è la prima volta che proponiamo una serata reggae, con un gruppo storico legatissimo al territorio come i Quartiere Coffee, cui si aggiungono le special guest Mellow Mood. Siamo contentissimi, già la prima serata con Angelica Bove aveva riscosso grande successo, adesso ci aspettiamo grandi numeri anche per questa serata che propone sonorità nuove per PopCast ma di grande livello».

A rendere ancora più speciale la serata saranno, infatti, i Mellow Mood, uno tra i gruppi reggae italiani più apprezzati anche a livello internazionale, che parteciperanno all’evento come special guests. Ad aprire il concerto saranno invece i 21 Grammi, mentre il finale sarà affidato al DJ set di Matte Shaker, che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera.

L’evento è a ingresso gratuito, offrendo a residenti e turisti l’opportunità di vivere una serata di grande musica nel cuore di Castiglione della Pescaia.

«Questi eventi musicali – aggiunge il sindaco Elena Nappi – ci permettono di esaudire richieste diverse di pubblici eterogenei come sono i frequentatori del nostro paese: questa è la finalità con la quale è nato PopCast. Piazza Orto del Lilli è la location ideale per offrire appuntamenti del genere perché è un luogo centrale del paese, che diventa uno spazio di incontro, condivisione e musica dal vivo».

Il PopCast – Castiglione Sound Festival chiude giovedì 4 settembre con il gran finale sulla spiaggia della Darsena con il concertone al Calasole Live di Daniele Silvestri.

Foto Marco Marroni