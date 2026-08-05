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Auto si ribalta sulla corsia nord: un ferito in ospedale

di Redazione
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Orbetello (Gr) – Incidente stradale a Orbetello Scalo, dove un’automobile si è ribaltata lungo la corsia nord. A bordo del mezzo si trovava un unico occupante che è riuscito a uscire dal veicolo prima dell’arrivo dei soccorritori.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Orbetello per mettere in sicurezza l’area e il mezzo incidentato. I sanitari presenti hanno preso in cura l’automobilista, provvedendo al successivo trasferimento al pronto soccorso per i controlli medici. I rilievi di rito e la regolamentazione del traffico sono stati affidati ai Carabinieri.

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