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Auto esce di strada lungo la Strada delle Collacchie: feriti tre giovani

di Redazione
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Grosseto – Un incidente si è verificato in nottata lungo la Strada delle Collacchie, nel territorio comunale di Grosseto. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura con a bordo tre giovani è uscita dalla carreggiata.

All’arrivo dei soccorsi, i tre occupanti erano già riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo. Il personale sanitario, giunto tempestivamente sul posto, ha prestato le prime cure ai ragazzi per poi trasportarli in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e la Polizia Municipale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e nella gestione della viabilità.

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