Obbligo di pulizia delle aree private e fasce parafuoco: il Comune rafforza la prevenzione contro gli incendi

Manciano (Grosseto). Con un’ordinanza firmata dal sindaco Mirco Morini, il Comune di Manciano rafforza le misure di prevenzione contro il rischio incendi, imponendo ai proprietari, usufruttuari e affittuari di terreni specifici obblighi di manutenzione e pulizia delle aree private. Il provvedimento nasce in considerazione dell’elevato rischio legato al perdurare della siccità e alla presenza di vegetazione secca che può favorire l’innesco e la propagazione degli incendi.

L’ordinanza

L’ordinanza dispone l’immediata pulizia dei terreni situati all’interno dei centri abitati e nelle loro immediate vicinanze, con il taglio di rami, rovi, sterpaglie, erbacce e di ogni altro materiale infiammabile. Per i fondi agricoli confinanti con strade pubbliche è inoltre previsto l’obbligo di realizzare una fascia di salvaguardia parafuoco larga 10 metri, mantenuta libera da vegetazione secca e materiale combustibile, sia lungo le vie di pubblico passaggio sia in prossimità delle abitazioni. Il provvedimento prevede sanzioni amministrative da 25 a 500 euro per chi non rispetta gli obblighi e, nei casi di inadempienza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese ai responsabili.

«La prevenzione è il primo e più efficace strumento per difendere il nostro territorio dagli incendi – dichiara il sindaco Mirco Morini –. Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini perché mantenere puliti i terreni non è soltanto un obbligo previsto dall’ordinanza, ma un gesto di responsabilità verso l’intera comunità. In un periodo caratterizzato da temperature elevate e prolungata siccità, basta davvero poco perché un incendio provochi danni gravissimi all’ambiente, alle abitazioni e metta a rischio l’incolumità delle persone. Ognuno può fare la propria parte contribuendo a rendere Manciano un territorio più sicuro».