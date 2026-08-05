La Corrida a Senzuno: al via la 13ª edizione tra musica e talenti

Follonica (Gr) – L’Associazione Rione Senzuno APS, con il patrocinio del Comune di Follonica, organizza venerdì 7 agosto alle 21:00 in via Spiaggia di Levante la tredicesima edizione de “La Corrida a Senzuno“, la tradizionale serata dedicata agli artisti amatoriali. Sul palco saliranno cantanti, ballerini, musicisti e imitatori che si esibiranno davanti alla giuria e al pubblico di Senzuno.
Ingresso gratuito, gli spettatori potranno portare fischietti, trombette, coperchi, pentole e campanacci, come nella tradizione della Corrida.
Nel corso della serata i ragazzi del rione Senzuno intratterranno il pubblico con sorprese ed esibizioni.