Home FollonicaCultura e Spettacoli FollonicaLa Corrida a Senzuno: al via la 13ª edizione tra musica e talenti
Cultura e Spettacoli FollonicaFollonica

La Corrida a Senzuno: al via la 13ª edizione tra musica e talenti

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 34 views

Follonica (Gr) – L’Associazione Rione Senzuno APS, con il patrocinio del Comune di Follonica, organizza venerdì 7 agosto alle 21:00 in via Spiaggia di Levante la tredicesima edizione de “La Corrida a Senzuno“, la tradizionale serata dedicata agli artisti amatoriali. Sul palco saliranno cantanti, ballerini, musicisti e imitatori che si esibiranno davanti alla giuria e al pubblico di Senzuno.

Ingresso gratuito, gli spettatori potranno portare fischietti, trombette, coperchi, pentole e campanacci, come nella tradizione della Corrida.

Nel corso della serata i ragazzi del rione Senzuno intratterranno il pubblico con sorprese ed esibizioni.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Interruzione volontaria di gravidanza, Follonica a Sinistra: “Il...

TI-Link–Medlink: Confesercenti presenta le osservazioni sul progetto

Polizia Municipale, il Pd: “Etilometro inutilizzato, l’assessore scredita...

Subbuteo e solidarietà: dal Trofeo “Città di Follonica”...

Consegna tesserini venatori stagione 2026-2027 a partire da...

Un’estate contro la solitudine: aperti anche ad agosto...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: