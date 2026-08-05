“Human Poetry”: la danza protagonista al San Rocco Festival

Grosseto. Il mese di agosto del San Rocco Festival inizia con la danza: giovedì 6 agosto alle 21.30 “Human Poetry”, nuovo spettacolo dei giovani danzatori abruzzesi Davide Angelucci e Elda Bartolacci, che viene presentato in prima nazionale. La coreografia è di Marisa Ragazzo, una delle coreografe più rappresentative della danza urbana italiana. La compagnia è DaCru Dance Company, formazione di punta di un’importante galassia di gruppi della danza italiana: Compagnia Naturalis Labor di Vicenza.

Lo spettacolo

Lo spettacolo è il frutto di due diverse creazioni sperimentate in formato site-specific nelle due edizioni 2024 e 2025 del campus creativo Dune nel Parco della Maremma: “Corpo” e “Lie to me – La società della menzogna diffusa”, che arrivano alla produzione di uno spettacolo su grande palco, di lunga durata, prendendo spunto dai temi e dalle composizioni dei due precedenti lavori.

“Per noi è particolarmente importante questa serata – afferma il direttore artistico Giorgio Zorcù – perché dà il segno di come San Rocco Festival e Dune rappresentino un grande contesto creativo dove i più giovani possono trovare un terreno fertile di sperimentazione, dando loro modo di verificarsi sulla scena e continuare verso assetti produttivi più maturi e riconosciuti. E nella danza di Davide e Elda spiccano la sapienza artistica e la bella energia maschile e femminile, l’unione e il contrasto, tanto da proiettarli con successo nella danza nazionale”.

L’idea di “Corpo” nasce dal desiderio di riconnettersi e ritrovare i legami con la natura, perché il nostro corpo che ha smesso di vivere in natura da molto tempo e ha bisogno di un’evoluzione, l’inizio di un rinascimento spirituale e sociale ispirato alla comprensione delle dinamiche del mondo vegetale.

In “Lie to me” si riflette sull’esigenza di mentire per soffocare il senso di inadeguatezza, mentire a se stessi e agli altri come veicolo per adattarci e farci sentire parte di qualcosa a cui aspiriamo. Gli umani mentono, senza pudore, ma le mani, no. Il corpo no. E danzare è come essere trasparenti.

Il San Rocco Festival è diretto da Giorgio Zorcù e organizzato da Accademia Mutamenti, con il contributo di Comune di Grosseto, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare.

Informazioni per il pubblico

cell. 388.5850722 (anche Whatsapp)

info@accademiamutamenti.it

www.sanroccofestival.it

Lo spettacolo avrà luogo al Forte San Rocco di Marina di Grosseto. Inizio alle 21.30, apertura della sala alle 21.00

Biglietti: ingresso a offerta