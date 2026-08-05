L’opposizione: “La politica ambientale del Comune è una tragedia”

Orbetello (Grosseto). “Venerdì è andato in onda il Consiglio comunale incentrato su assestamento di bilancio, rifiuti e terza variazione di bilancio”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Alternativa, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Orbetello.

“La politica ambientale del Comune di Orbetello è tutta sbagliata – sottolinea la nota -. Cruciale il Pep rifiuti che il gruppo Alternativa ha criticato poiché sono aumentate le spese di circa il 3%. Il costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti per l’anno 2026 è superiore al fabbisogno standard (50,87 €/cent contro 39,44 €/cent). Dal Pep si deducono tutta una serie di errori, il motivo per cui rimaniamo al 57% di raccolta differenziata. Alle domande della minoranza, l’ex assessore all’ambiente Minucci ha giustificato la sua pessima gestione affermando che i famigerati ‘bidoni intelligenti’ non sono stati scelti, ma che li ha avuti in dotazione, ed effettivamente i problemi sono stati numerosi. Prima senza pedale, poi con pedale mal funzionante, aperti al di sotto e quindi ricettacolo di ratti. Adesso il nuovo assessore Poccia vanta l’installazione di bidoni chiusi, pertanto i ratti stanno per essere debellati dall’ennesima derattizzazione. Anche cambiare il collocamento di questi bidoni mirava a razionalizzare il pessimo servizio, ad esempio l’idea di collocarli di fronte alle mura di epoca romana”.

“Già negli scorsi anni il gruppo Alternativa lamentava anche difficoltà di accesso a chi ha ridotta mobilità. Dal Pef si deduce che, al contrario di noi, hanno migliorato la performance quei comuni che hanno deciso di chiudere i bidoni, introducendo l‘utilizzo delle tessere – prosegue il comunicato -. A Orbetello da questo orecchio non ci sentono e hanno rifiutato l’invito della consigliera Della Santina a passare alle tessere, che permetterebbe di avere un migliore controllo. L’amministrazione Casamenti sceglie di sanzionare elevando contravvenzioni a chi infrange la legge, tutto giusto, però sarebbe molto efficace motivare gli utenti corretti. L’evasione della Tari rimane un problema non da poco, e per contrastarla le tessere sarebbero uno strumento efficace. Invece la maggioranza decide di contenere i costi utilizzando € 70.000 dai proventi della tassa di soggiorno, come lo scorso anno. Il problema fondamentale dei rifiuti a Orbetello è che molto spesso si deve intervenire con spese aggiuntive, neppure l’apertura dell’isola ecologica alle Topaie (con 9 anni di ritardo) ha portato risultati rilevanti. Gruppo Alternativa è tornato a suggerire di organizzare una cooperativa di tipo B con persone che metteremmo al lavoro per ricondizionare piccoli e grandi elettrodomestici. Invece di farli finire in discarica potrebbero avere nuova vita per una vera economia circolare”.

“Poi si è parlato delle tariffe Tari e gruppo Alternativa ha precisato che esistono delle riduzioni dell’imposta per utenti di 70 anni con Isee inferiore a € 18.000 (riduzione del 40%). Per gli utenti sotto i 70 anni riduzione del 50% con Isee inferiore a € 18.000 (calcolata proporzionalmente alle richieste e alle risorse disponibili in bilancio): i funzionari del Comune hanno detto che i fondi di solito ci sono; la riduzione ha validità annuale e va richiesta entro il 30 marzo (per quest’anno è tardi) – spiega la nota -. Per i nuclei familiari con un portatore di handicap con invalidità 67% è riconosciuta una riduzione del 30%. La riduzione che spetta a chi abita a oltre 300 metri dai cassonetti va controllata, poiché la riorganizzazione delle isole di conferimento rifiuti potrebbe avere avuto effetti diversi. Gli impiegati comunali hanno spiegato in Commissione che sono in possesso della geolocalizzazione dei bidoni, pertanto per fare questa verifica occorre recarsi presso gli uffici. Tutte le agevolazioni sono concesse soltanto se si presenta apposita domanda. Il bilancio di assestamento ha portato notevoli variazioni per rimodulare quello approvato a febbraio: € 150.000,00 circa di spese per interventi sui rifiuti, maggiori entrate Tari per € 166.000,00 e incremento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, poi ci sono spese per incarichi esterni, come il Settore Edilizia e Patrimonio; € 40.000 per il pagamento di oneri da due sentenze di condanna (il Comune di Orbetello non vince mai). Poi ci sono le spese per il personale (nuovo contratto e assunzioni). Assestamento di bilancio con una variazione di € 150.000 del 6 luglio per progettare 3 opere pubbliche: la pavimentazione di corso Italia, la riqualificazione di piazza delle Regioni ad Albinia e il rifacimento del manto erboso del campo sportivo di Orbetello. Altri soldi per completare il progetto di valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani. Infine, servono € 30.000 in più per riqualificare il giardino della scuola elementare di Neghelli”.

“L’amministrazione spende tutti questi soldi, che sembra non bastino mai, forse perché si avvicinano le elezioni? La laguna è stata ignorata, pensano che ci penserà il Consorzio a risolvere i problemi, peccato che siamo ancora lontani da una piena operatività. E poi ci vogliono soldi, e tanti. La Regione Toscana ha approvato il finanziamento del Consorzio con € 1.120.000 per il 2027 e il 2028. Ma dov’è lo Stato – termina il comunicato -? Gruppo Alternativa ha invitato la maggioranza ad agire presso i rispettivi partiti di governo, perché si ricordino di Orbetello. Sinceramente, neanche la richiesta di mettere in sicurezza l’Aurelia è stata presa in considerazione”.