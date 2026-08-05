Escursionismo: riaperto il sentiero che collega Vitozza a Sorano

Sorano (Grosseto). Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Sorano per la valorizzazione della rete dei cammini e dei percorsi escursionistici del territorio. Nei giorni scorsi gli operai del Comune hanno completato l’intervento di pulizia e riapertura del sentiero trekking che collega l’insediamento rupestre di Vitozza al capoluogo, restituendo a cittadini, escursionisti e visitatori un itinerario di grande interesse naturalistico e storico.

L’intervento rientra nella strategia avviata dall’amministrazione per promuovere un modello di turismo lento, capace di valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico di Sorano. Un percorso già intrapreso con il lavoro avviato insieme al Club Alpino Italiano per la realizzazione del Cammino Gregoriano, progetto che punta a mettere in rete le eccellenze del territorio e ad attrarre un numero sempre maggiore di camminatori.

«Desidero ringraziare gli operai del Comune di Sorano per il lavoro svolto con impegno e professionalità, così come gli uffici comunali che hanno seguito e coordinato questo intervento – dichiara il sindaco Barbara Belcari –. La riapertura di questo sentiero rappresenta un tassello importante del percorso che abbiamo intrapreso. I cammini sono una risorsa strategica per Sorano: permettono di far conoscere il nostro patrimonio storico e naturalistico, favoriscono un turismo rispettoso dell’ambiente e contribuiscono a creare opportunità per il territorio. Vogliamo continuare a investire in questa direzione, sviluppando e valorizzando una rete di percorsi sempre più ampia e fruibile».

Il sentiero tra Vitozza e Sorano rappresenta infatti uno degli itinerari più suggestivi del territorio comunale, consentendo di raggiungere a piedi due dei luoghi simbolo della storia e del paesaggio soranese. La sua riapertura si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione dell’escursionismo, con l’obiettivo di rendere Sorano una meta sempre più attrattiva per gli appassionati di trekking e di turismo lento.