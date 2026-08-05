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“Castiglione racconta” ospita Riccardo Ceccarelli: la mente del campione al centro dell’incontro

L'iniziativa è in programma sabato 8 agosto

di Redazione
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Castiglione della Pescaia (Grosseto). La relazione tra sport, talento e preparazione mentale sarà al centro del prossimo appuntamento di “Castiglione racconta”, la rassegna letteraria estiva ideata e curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis.

Sabato 8 agosto, alle 19.00, in piazza Orto del Lilli, sarà protagonista Riccardo Ceccarelli.

Originario di Viareggio, Ceccarelli è medico dello sport e mental coach, fondatore di Formula Medicine, pioniere dell’allenamento mentale applicato alla Formula 1 e ad altri sport d’élite. Dal 2020 collabora con Jannik Sinner per la preparazione e la gestione della pressione agonistica.

Nel corso dell’incontro presenterà “Nella mente del campione”, il libro in cui raccoglie esperienze, riflessioni e storie maturate durante una carriera trascorsa al fianco di grandi protagonisti dello sport.

A dialogare con l’autore sarà Stefano Cecchi, ex inviato de La Nazione ed esperto di politica, costume e sport.

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