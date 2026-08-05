Avaria al motore e infiltrazione d’acqua nello scafo: barca soccorsa dalla Guardia Costiera

Monte Argentario (Grosseto). Nella mattinata odierna la Guardia Costiera è intervenuta per prestare assistenza ad un’imbarcazione a vela battente bandiera polacca, lunga circa 9 metri, che si trovava in difficoltà a circa 4 miglia nautiche a sud-ovest dell’isola di Giannutri.

A bordo della barca erano presenti due persone che avevano richiesto soccorso a seguito di un’avaria al motore, cui era conseguita un’infiltrazione d’acqua all’interno dello scafo.

Ricevuta la segnalazione tramite il numero unico di emergenza 112, la sala operativa della Guardia costiera dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Livorno, ha immediatamente disposto l’uscita della motovedetta Sar CP 868, che ha raggiunto rapidamente la zona dell’intervento.

I soccorsi

Giunta sul posto, l’unità della Guardia Costiera ha verificato le condizioni dell’imbarcazione e dell’equipaggio, prestando la necessaria assistenza e mantenendo costante il contatto con i due diportisti, i quali, pur comprensibilmente preoccupati, risultavano in buono stato di salute ed avevano già indossato le cinture di salvataggio.

Accertato che le pompe di sentina installate a bordo erano in grado di contenere efficacemente l’ingresso d’acqua e che non sussistevano condizioni di imminente pericolo, la motovedetta Cp 868 ha garantito la cornice di sicurezza durante le operazioni di rimorchio effettuate da un’altra imbarcazione presente in zona.

La barca è stata quindi scortata fino al porto di Porto Ercole, dove è giunta in sicurezza intorno alle 14.00, senza ulteriori criticità.

“L’intervento conferma la costante prontezza operativa della Guardia Costiera nell’assicurare il soccorso e l’assistenza ai naviganti, anche nelle aree più distanti dalla costa, garantendo un rapido coordinamento delle operazioni e la sicurezza della navigazione – si legge in una nota dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano –. Il Comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, nel sottolineare l’efficacia dell’intervento e la fondamentale importanza di una tempestiva richiesta di assistenza, ricorda che, in caso di emergenza in mare, è indispensabile contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 o la Guardia Costiera tramite il numero 1530, dove disponibile, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla posizione e sulle condizioni dell’unità, così da consentire un intervento rapido ed efficace”.