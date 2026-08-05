Genetica forense animale: se ne parla in una conferenza

Orbetello (Grosseto). Venerdì 7 agosto, alle 18.00, al Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà una conferenza dal titolo “Tracce silenti: l’analisi del Dna nelle investigazioni dei reati contro gli animali”, a cura della dott.ssa Rita Lorenzini, dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

La dott.ssa Lorenzini è uno dei massimi esperti in Italia di genetica forense animale, uno strumento ormai fondamentale nelle indagini sui reati contro la fauna selvatica e gli animali domestici, per identificare specie, tracciare i colpevoli di bracconaggio, maltrattamenti e avvelenamenti dolosi,e collegare i sospettati alla scena del crimine.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà nel Casale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9)

Informazioni

Ecco come chiedere informazioni sulle riserve naturali statali e Oasi Wwf della laguna di Orbetello e del lago di Burano: