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Genetica forense animale: se ne parla in una conferenza

L'iniziativa è in programma venerdì 7 agosto

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). Venerdì 7 agosto, alle 18.00, al Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà una conferenza dal titolo “Tracce silenti: l’analisi del Dna nelle investigazioni dei reati contro gli animali”, a cura della dott.ssa Rita Lorenzini, dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

La dott.ssa Lorenzini è uno dei massimi esperti in Italia di genetica forense animale, uno strumento ormai fondamentale nelle indagini sui reati contro la fauna selvatica e gli animali domestici, per identificare specie, tracciare i colpevoli di bracconaggio, maltrattamenti e avvelenamenti dolosi,e collegare i sospettati alla scena del crimine.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà nel Casale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9)

Informazioni

Ecco come chiedere informazioni sulle riserve naturali statali e Oasi Wwf della laguna di Orbetello e del lago di Burano:

  • telefono e whatsapp: ⁨388.4231098;⁩
  • e-mail oasiorbetello@wwf.it o lagodiburano@wwf.it
  • Facebook Oasi Wwf laguna di Orbetello e lago di Burano
  • Instagram oasi_wwf_orbetello_burano.
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