Orbetello Piano Festival: il concerto di Yuki Mihara conclude la manifestazione

Orbetello (Grosseto). Con il recital “Gran finale” che vedrà protagonista Yuki Mihara, vincitrice dell’Orbetello Piano Competition 2025, categoria Master, cala il sipario sulla XV edizione di Orbetello Piano festival, la rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti che porta la musica negli angoli più insoliti della laguna toscana.

Giovedì 6 agosto (alle 19.30), sulla terrazza della Polveriera Guzman, la giovanissima e talentuosa Yuki Mihara proporrà un programma che spazia da Joseph Haydn a Maurice Ravel dando vita ad appuntamento unico che si fregia del patrocinio e del sostegno della Provincia di Grosseto e del patrocinio dell’Istituto italiano di cultura giapponese.

La pianista

Nata ad Osaka, Yuki Mihara si è laureata e specializzata in pianoforte alla Senzoku Gakuen University (Giappone). Ha quindi conseguito il Master in pianoforte al Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara. Ha ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi internazionali, tra cui il primo premio e il Premio speciale della giuria al 2° concorso internazionale “Città di Villafranca”, il secondo premio al 1° concorso pianistico internazionale “Sergio Fiorentino”, il secondo premio al 30° concorso internazionale per pianoforte e orchestra “Città di Cantù”, nel 2025 il primo premio al concorso pianistico internazionale di Orbetello e il secondo premio al 41° concorso internazionale “Valsesia Musica”.

Si è esibita in recital solistici, con orchestra e in formazioni cameristiche, partecipando a numerosi festival in Giappone e in Europa.

Ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti per l’associazione culturale Kaletra, il festival è realizzato grazie al sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Orbetello. L’evento è inoltre reso possibile grazie ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, oltre al supporto di numerosi sponsor privati.

Informazioni e biglietteria: +39 3892428801, www.orbetellopianofestival.it