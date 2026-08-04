La lista civica “L’Alternativa” si rafforza: Simona Tozzi nuova responsabile del settore Turismo

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La lista civica L’Alternativa annuncia “con grande orgoglio un nuovo, importante tassello nella propria squadra, rappresentato da Simona Tozzi, figura di spicco dell’imprenditoria e del management turistico-alberghiero a livello provinciale e regionale, che assume ufficialmente il ruolo di ‘responsabile del settore Turismo’”.

Il presidente della lista civica, Franco Lippi, esprime profonda soddisfazione a nome suo e dell’intero direttivo: “L’ingresso di Simona Tozzi nella nostra squadra rappresenta un salto di qualità fondamentale per il progetto de L’Alternativa e per il futuro di Castiglione della Pescaia. Parliamo di una professionista stimata, con una visione concreta, innovativa e profondamente radicata nella nostra Maremma. Il turismo è il motore trainante della nostra economia e affidare la guida di questo settore a una figura del suo calibro è la dimostrazione di quanto la nostra lista punti su competenze reali, esperienza sul campo e amore per il territorio.”

Profilo e curriculum di Simona Tozzi

Albergatrice, Small Business Owner e Project Manager, Simona Tozzi vanta una pluriennale esperienza ai massimi livelli nella gestione turistico-ricettiva, nel settore immobiliare legato all’accoglienza e nella rappresentanza di categoria.

Esperienza Manageriale e Imprenditoriale

Glamping TResort: general manager della struttura ricettiva di lusso con 5 Girasoli in Maremma.

Fattoria biologica e agriturismo: nel 2025 ha acquisito le quote di una fattoria biologica di oltre 100 ettari a Castiglione della Pescaia, comprensiva di agriturismo e allevamento di mucche, investendo direttamente sulla sostenibilità e sull’eccellenza del territorio castiglionese.

Hotel Airone (Grosseto): storica direttrice fino al 2025 dell’hotel 4 stelle (inaugurato nel 1998 e ampliato nel 2007 con sale meeting, 68 camere e centro benessere panoramico), di cui è tuttora socia, insieme allo stabilimento balneare Dolce Vita di Marina di Grosseto.

Sviluppo commerciale: nel 2013 ha completato la costruzione e l’inaugurazione di un importante centro commerciale con quattro medie strutture di vendita.

Incarichi istituzionali e associazioni di categoria

Simona Tozzi ha ricoperto ruoli apicali per lo sviluppo strategico del turismo in Toscana e in Maremma.

In Federalberghi: già vicepresidente di Federalberghi Grosseto; membro del consiglio direttivo di Federalberghi Grosseto e Federalberghi Toscana.

In Confindustria Toscana Sud: rappresentante del Comitato piccola industria per la sezione Turismo, Terme e Sanità.

Nell’Osservatorio sul turismo di destinazione (Otd): membro dell’Otd del Comune di Grosseto e della Consulta dell’Otd dell’Ambito Maremma Toscana – Area Nord.

Nella Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno: membro del Comitato consultivo turismo.

Altri incarichi: membro della commissione marchio Ospitalità italiana (Confindustria) e dell’Organismo paritetico territoriale per la sicurezza sul lavoro Settore turistico ricettivo (Federalberghi).

Divulgazione e speaker: relatrice in prestigiosi summit di settore come Hicon, Btm e Bto.

“Con l’innesto di Simona Tozzi, la lista civica L’Alternativa conferma la volontà di strutturare un piano di rilancio e promozione turistica strutturato – si legge in una nota del movimento politico -, moderno e in grado di valorizzare tutte le anime di Castiglione della Pescaia: dal litorale al patrimonio enogastronomico e rurale dell’interno”.