Home AttualitàMoonrise: il maestoso yacht di 100 metri nel mare dell’Argentario con la nave supporto Nebula
AttualitàAttualità Costa d'ArgentoAttualità GrossetoCosta d'argento

Moonrise: il maestoso yacht di 100 metri nel mare dell’Argentario con la nave supporto Nebula

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 143 views

Porto Ercole (Grosseto). Martedì 4 agosto è arrivato nel mare vicino a Porto Ercole Moonrise (Foto in alto), un maestoso yacht di 100 metri con la nave supporto Nebula (foto in basso), subito documentati da Artemare Club per l’archivio storico dello yachting dell’associazione.

Racconta il comandante Daniele Busetto che Moonrise – sorgere della Luna – simboleggia il lusso, la grandezza e l’eccellenza ingegneristica di Feadship, nota per le sue magnifiche creazioni, con interni e design immaginati da Rémi Tessier; ogni angolo dello yacht parla di lusso, può ospitare fino a 16 persone in otto cabine con alloggi dedicati per un equipaggio di 32 membri. Ha una velocità massima di 19,5 nodi con un’autonomia di oltre 4.500 miglia nautiche.

Inizialmente accoppiato con la nave Power Play, Moonrise è ora accompagnato da Nebula, di 68 metri, entrambe di proprietà del fondatore di WhatsApp, Jan Koum, assicurando che ogni esigenza degli ospiti sia soddisfatta.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Avis in lutto, è morto Vincenzo Martire: “Colonna...

Orbetello Piano Festival: il concerto di Yuki Mihara...

Occupazione irregolare di immobili e sovraffollamento abitativo: Comune...

Muore ex vice sindaco: il cordoglio dell’amministrazione comunale

Subbuteo e solidarietà: dal Trofeo “Città di Follonica”...

Consegna tesserini venatori stagione 2026-2027 a partire da...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: